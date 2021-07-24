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自由車／公路賽前確診退賽 德國自由車選手難過

中央社 / 東京24日綜合外電報導
德國自由車選手蓋希克（Simon Geschke）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，無法參加今天舉行的東京奧運男子公路賽。 路透社
德國自由車選手蓋希克（Simon Geschke）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，無法參加今天舉行的東京奧運男子公路賽。 路透社

德國奧林匹克委員會表示，德國自由車選手蓋希克（Simon Geschke）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，無法參加今天舉行的東京奧運男子公路賽。

法新社報導，曾獲環法自由車賽（Tour de France）分站冠軍的蓋希克昨天說：「賽前這麼快就退出實在很難受。」

「我遵守了所有我知道的衛生規定。我身體感覺很好，但就我心情而言是非常難熬的一天。」

德國自由車隊其他12名成員都待在同間飯店，只有蓋希克確診，其他人篩檢結果都呈陰性。

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