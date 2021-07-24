自由車／公路賽前確診退賽 德國自由車選手難過
德國奧林匹克委員會表示，德國自由車選手蓋希克（Simon Geschke）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，無法參加今天舉行的東京奧運男子公路賽。
法新社報導，曾獲環法自由車賽（Tour de France）分站冠軍的蓋希克昨天說：「賽前這麼快就退出實在很難受。」
「我遵守了所有我知道的衛生規定。我身體感覺很好，但就我心情而言是非常難熬的一天。」
德國自由車隊其他12名成員都待在同間飯店，只有蓋希克確診，其他人篩檢結果都呈陰性。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言