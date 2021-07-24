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射擊／東奧第一金出爐 中國楊倩奪下女子10M空氣步槍金牌

聯合新聞網 / 綜合報導
中國楊倩奪下奧運第一金。 路透
中國楊倩奪下奧運第一金。 路透

今年東京奧運第一金出爐，由中國選手楊倩在射擊項目女子10公尺空氣步槍，在最後決賽打敗俄羅斯奧會選手，贏得金牌。

金牌楊倩在這個項目決賽射出251.8分，寫下奧運新紀錄成績。銀牌俄羅斯奧會加拉辛娜(Anastasiia Galashina)，銅牌為瑞士選手妮娜（Christen Nina）。

楊倩為2000年出生，是中國新生代射擊選手。

中華隊林穎欣雖參加這個項目，但資格賽排名26未能晉級。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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