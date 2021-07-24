划船／荷蘭選手弗羅林染疫無緣續戰東奧：一切瞬間結束

荷蘭皇家划船協會昨天在推特（Twitter）發文表示，荷蘭划船選手弗羅林（Finn Florijn）在日本接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈陽性反應，將退出比賽。

弗羅林昨天稍早在男子單人雙槳預賽只划出分組第4的成績，未能取得晉級資格。

荷蘭皇家划船協會（Royal Dutch RowingFederation）表示，21歲的弗羅林原訂今天參加復活賽，但他目前已在隔離，無法繼續參加奧運。

得知確診被迫退賽後，弗羅林受訪時表示：「我對自己表現很不滿意，原本希望在復活賽扳回一城，可惜一切都在瞬間結束了。」

在弗羅林確診之前，荷蘭划船隊已有一名工作人員染疫。荷蘭本週稍早還有跆拳道選手歐金克（ReshmieOogink）、滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）兩人的COVID-19篩檢呈陽性反應。

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