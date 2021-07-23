快訊

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

新增1染疫死亡卻晚2個月公布？ 羅一鈞親揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧最年輕選手 12歲桌球女將為敘利亞披戰袍

中央社 / 大馬士革23日綜合外電報導
薩莎。 擷圖自推特
薩莎。 擷圖自推特

敘利亞女孩薩莎（Hend Zaza）首次拿桌球拍時年僅5歲，如今12歲的她，成為本屆東京奧運場上年紀最小選手。儘管來自砲火隆隆的敘利亞，刻苦環境無法阻止她發光發熱。

法新社報導，薩莎去年在西亞錦標賽擊敗黎巴嫩好手，取得奧運參賽資格，她也因此一戰成名。

她是敘利亞國家隊6人中的唯一女性成員，卯足勁要為敘利亞拿下該國史上第4枚奧運獎牌。

薩莎在東奧的第一場女子比賽預定明天登場，對手是39歲的奧地利華裔選手劉佳。

薩莎是自1968年冬運、11歲的羅馬尼亞花式滑冰運動員胡秋（Beatrice Hustiu）後，50多年來登上奧運舞台的最年輕選手。

教練朱曼（Adham Jumaan）說，他在薩莎5歲時發現這個極有天分的女孩，當時她正和她的哥哥歐貝達（Obeida）在中部哈瑪市（Hama）體育館打乒乓球。而歐貝達是國家少年桌球冠軍。此時敘利亞內戰已爆發3年。

他說：「我被她的體格、快速反應和直覺所震懾。她顯然天賦異稟。」

朱曼發現薩莎相當聰明、有決心且充滿抱負，他開始每天指導她。

不過7個月就有成果，年僅6歲的薩莎就在2015年敘利亞少年錦標賽拿下亞軍，從此之後她開始成為比賽常勝軍。9歲時贏得國內12歲以下桌球冠軍，以及西亞錦標賽冠軍。

敘利亞內戰自2011年爆發，迄今奪走50萬人命與造成數百萬人流離失所，國家基礎設施被摧毀殆盡。

朱曼說：「我們在非常艱苦的環境下訓練。」「運動場館停電司空見慣，有時候我們困在裡面好幾個小時，而叛軍的砲火就落在場館外頭。」

他說：「我們要取得海外參賽的簽證也困難重重。」

當敘利亞內戰死亡人數飆升，許多國家和敘國斷交並關閉在大馬士革的大使館。

但在去年，中國奧會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制解除後，邀請薩莎前往和中國球員一起訓練。

滿懷希望的薩莎告訴法新社：「我夢想成為世界冠軍，有朝一日要在奧運奪牌。」「不過我也想完成學業，成為一名藥劑師。」

薩莎的父親是業餘足球員，他在薩莎比賽期間仍堅持請家教，以確保學業不受影響。

東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧倒數 民眾爭睹藍色衝擊波飛行隊畫五環

圖輯／東奧開幕 中華代表團出席人員選手村準備出發

東奧開幕難民隊第2順位進場 盼喚起對議題關注

東奧晚間開幕 日皇德仁會見來訪元首等12人

相關新聞

籃球／不成文規定成內鬨導火線 杜蘭特、阿德巴約推特互嗆

抵達日本準備備戰東京奧運的美國隊，本應團結一致的國家隊卻傳出了意外插曲。美國男籃陣中的杜蘭特（Kevin Durant）及阿德巴約（Bam Adebayo）發生了口水戰，此次導火線是球場上的不成文規定

網球／就差奧運金牌！球王挑戰金滿貫喊少了費納不習慣

網球世界球王約克維奇（Novak Djokovic）生涯第4度參與奧運，然而本屆奧運費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）等大咖都退賽，約克維奇坦言自己的兩大強敵同時

老將馳騁東奧／喬治亞奧運元老 52歲射擊女將9度征奧

運動員能夠征戰場上的壽命普遍不長，因此人生中若有幸參與這個4年一度的五環殿堂對他們而言應該已經無憾，但52歲的喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）包含本屆東京奧運，已是第九度參加

奧運歷年獎牌榜 美國海放全球、中國比你想的排名更低

今晚即將開幕的東京奧運共有33個運動項目，將會產生1017面獎牌，其中包含339面金牌，比賽項目十分多元，也讓許多國家都有站上頒獎台的機會。那麼自1896年現代奧運起，得過最多獎牌的國家是那些呢？

東奧最年輕選手 12歲桌球女將為敘利亞披戰袍

敘利亞女孩薩莎（Hend Zaza）首次拿桌球拍時年僅5歲，如今12歲的她，成為本屆東京奧運場上年紀最小選手。儘管來自砲...

東奧24日賽事 國際選手看點預報

東京奧運今晚舉行閉門開幕式後，預料隔天將誕生11位金牌得主。24日賽事看點包括女子10公尺空氣步槍決賽等，網球名將莫瑞也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。