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網球／就差奧運金牌！球王挑戰金滿貫喊少了費納不習慣

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇練球。 歐新社
約克維奇練球。 歐新社

網球世界球王約克維奇（Novak Djokovic）生涯第4度參與奧運，然而本屆奧運費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）等大咖都退賽，約克維奇坦言自己的兩大強敵同時缺席令他感到有點不習慣，但這也代表他的奪金機率大增，有機會締造男單史無前例的「年度金滿貫」紀錄。

球王今年接連在澳網、法網和溫網捧起冠軍盃，生涯大滿貫冠軍數達到20座，與費、納並列史上第一。接著約克維奇決定征戰東京，這也是他第四度參加奧運，不過本屆奧運星光黯淡，三巨頭中的費德勒和納達爾相繼退賽，對此約克維奇表示，這讓他有點陌生，「過去15年的大賽中，同時沒有納達爾、費德勒的時刻並不多，這讓我有點不習慣。」不過他也說到，自己絕不會因此輕敵，「但依然有很多優秀選手來到這裡，他們都是世界前6、前7的頂尖高手，都是能角逐奧運獎牌強力爭奪者。」

少了費德勒、納達爾，以及奧運天敵迪爾波卓（Juan Martin del Potro），約克維奇離奧運首面男單金牌也更近一步，若他本屆奧運能奪金，就是男單史上第三位達成「生涯金滿貫」的選手；而若他奧運摘金，美網又冠軍的話將可締造男單史無前例的「年度金滿貫」紀錄。

約克維奇若能締造年度金滿貫紀錄，無疑讓他朝向成為「GOAT（Greatest Of All Time，史上最偉大球員）」邁進一大步，在昨天的記者會上，他又被問到有關GOAT的話題，這回約克維奇則直接了當的回應：「我不想成為這話題爭論的一部分，也無意與任何人進行比較。」他表示自己不想花時間和精力去思考一些假設性的問題，只想把注意力擺在下一場比賽。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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