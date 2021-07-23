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東奧24日賽事 國際選手看點預報
東京奧運今晚舉行閉門開幕式後，預料隔天將誕生11位金牌得主。24日賽事看點包括女子10公尺空氣步槍決賽等，網球名將莫瑞也將展開奧運男單第3金的衛冕路。
根據英國「衛報」、美國國家廣播公司（NBC）與東奧官網等整理的逐日看點，儘管疫情陰影籠罩，7月24日將有11場賽事會頒發獎牌，領頭的是上午舉行的女子10公尺空氣步槍決賽，其他還包括射箭、自由車公路賽、擊劍、柔道、跆拳道等。
英國網球名將墨瑞（Andy Murray）這次將挑戰奧運男單第3金。他自里約奧運奪金以來傷勢纏身。由於2年前經歷髖關節手術，再拿下男單金牌可能是不小的任務，可以預料的是，不論是輸或贏，墨瑞可能都免不了將淚灑球場。
在泳池畔，男子400公尺混合式世界冠軍瀨戶大也有望為東道主日本摘金，美國的魏恩特（Emma Weyant）、佛利金傑（Hali Flickinger）則是女子400公尺混合式金牌熱門。
首度登上奧運項目的滑板也是24日的亮點。全球知名的美國滑板好手休斯頓（Nyjah Huston）、日本好手堀米雄斗都是摘金熱門人選。
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