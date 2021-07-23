奧運歷年獎牌榜 美國海放全球、中國比你想的排名更低

今晚即將開幕的東京奧運共有33個運動項目，將會產生1017面獎牌，其中包含339面金牌，比賽項目十分多元，也讓許多國家都有站上頒獎台的機會。那麼自1896年現代奧運起，得過最多獎牌的國家是那些呢？

從1896年在雅典舉辦的第一屆現代奧運算起，美國共奪下了2523面獎牌（有一說為2524），美國除了人口多、人才多，建國歷史悠久，幾乎每屆奧運都參與也讓他們在獎牌榜上獨佔鰲頭。

第二名則是美國過去的冷戰對手蘇聯的1010面，這項數據僅是1952年至1988年間的獎牌數量，但也包含了許多目前已獨立的前蘇聯成員國所獲得的獎牌，例如喬治亞、哈薩克、立陶宛等。但若依照現今俄羅斯地區歷史沿革，把俄羅斯帝國、獨立國家國協、俄羅斯也納入計算，共計有1556面獎牌。

英國則以851枚獎牌名列第三，後頭還有許多歐洲國家緊追在後，法國第四（716面）、德國第五（615面）和義大利第六（577面）。其中若將曾分裂的東、西德獎牌數量與現在的德國合併在一起，德國將以1346面獎牌一舉超車英國。

至於近年來快速崛起的中國僅以546面獎牌名列第七，若以金牌數排序則會竄升至第五，但中國至今只參加過10屆奧運，且近3屆奧運中國都在獎牌榜上名列前三名，未來潛力十足。

第8~10名分別是澳洲的497面、瑞典的494面與匈牙利的491面，三國差距有限；而本屆地主日本則以439面獎牌排在第11位，就看今年能否挾主辦國之姿擠進前10。

另外，歐洲小國列支敦士登儘管在冬季奧運中獲得10面獎牌，但他們在夏季奧運至今卻「一牌未得」。

夏季奧運獎牌榜前10名：

1. 美國 1022金795銀707銅 獎牌數2524

2. 蘇聯 395金319銀296銅 獎牌數1010

3. 英國 263金295銀293銅 獎牌數851

4. 法國 215金244銀268銅 獎牌數727

5. 德國 191金194銀230銅 獎牌數615

6. 義大利 207金178銀193銅 獎牌數578

7. 中國 224金167銀155銅 獎牌數546

8. 澳洲 147金163銀187銅 獎牌數497

9. 瑞典 145金170銀179銅 獎牌數494

10. 匈牙利 175金147銀169銅 獎牌數491

11. 日本 142金136銀161銅 獎牌數439

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