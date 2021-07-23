老將馳騁東奧／喬治亞奧運元老 52歲射擊女將9度征奧
運動員能夠征戰場上的壽命普遍不長，因此人生中若有幸參與這個4年一度的五環殿堂對他們而言應該已經無憾，但52歲的喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）包含本屆東京奧運，已是第九度參加奧運，也寫下新紀錄。
現年52歲的薩盧克瓦澤征戰射擊比賽逾30載，曾奪下24面國際大賽獎牌，並以3種不同身分9度參與奧運。19歲時，薩盧克瓦澤以蘇聯代表團的身分進軍1988年漢城奧運，首次參賽就拿下25公尺手槍金牌與10公尺空氣手槍銀牌，從此以後每一屆奧運他都未曾缺席。
1991年蘇聯解體後，薩盧克瓦澤轉為代表獨立國家國協參與1992年的巴賽隆納奧運。此後便開始代表喬治亞征戰奧運，2008年北京奧運他再射下10公尺空氣手槍銅牌，替喬治亞奪得獨立建國後的首面奧運獎牌，也讓這位元老級選手在2012年倫敦奧運時榮獲擔任掌旗官的殊榮。
2016年時，薩盧克瓦澤更與兒子馬查華利安尼（Tsotne Machavariani）攜手前進里約奧運，創下奧運史上首次母子一同參賽的紀錄，不過這回東京奧運馬查華利安尼未取得參賽資格。
至於未來是否會第十次參加奧運，薩盧克瓦澤表示，會視本屆奧運的比賽狀況再決定，此次她將參與自己最拿手的女子10公尺空氣手槍和女子25公尺手槍項目。
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