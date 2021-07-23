快訊

莫德納、AZ疫苗開放第二劑接種！指揮中心：急迫出國者可提早打

中元普渡可辦！指揮中心：遶境進香遊行則不開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／外媒評游泳機器 「新飛魚」德萊賽爾東奧力拼7金

聯合新聞網 / 綜合報導
美國「新飛魚」德萊賽爾這回參與了3項個人項目，而且可能還有接力賽，外界預估，這台「游泳機器」有望成為史上第四位在單屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。 美聯社
美國「新飛魚」德萊賽爾這回參與了3項個人項目，而且可能還有接力賽，外界預估，這台「游泳機器」有望成為史上第四位在單屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。 美聯社

美國「新飛魚」德萊賽爾（Caeleb Dressel）即將出戰東京奧運賽事，這回他參與了3項個人項目，而且可能還有接力賽，外界預估，這台「游泳機器」有望成為史上第四位在單屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。

24歲的美國游泳健將德萊賽爾是50公尺自由式、100公尺蝶式的世界紀錄保持人，他在去年的國際游泳聯賽100公尺蝶式決賽中游出47.78秒的成績，成為史上首位在100公尺蝶式突破48秒大關的選手。德萊賽爾在個人項目中參加了50公尺和100公尺自由式以及100公尺蝶式，外界大多看好他為100公尺蝶式的奪金大熱門。

此外，德萊賽爾也是2016年里約奧運4x100公尺自由式、4x100公尺混合式金牌得主，這次他有望挑戰4個接力賽，若都能取得前三名，德萊賽爾將成為成為史上第四位在同一屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。

最可怕的紀錄莫過於「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）2008年在北京奧運創下的8項賽事全部摘金的紀錄，這在當時超過了原先由史畢茲（Mark Spitz）於1972年在慕尼黑贏得的7面金牌紀錄。

接著是美國比昂迪（Matt Biondi）1988年在首爾贏得了5金、1銀、1銅。德萊賽爾在2019年世錦賽也奪下破紀錄的8面獎牌，今年他能否有好表現、成為費爾普斯的接班人值得外界關注。

《Sports Illustrated》將身高 188公分、體重90公斤的德萊賽爾描述為「游泳機器」，美國游泳運動醫學和科學主任羅賓森（Keenan Robinson）也說：「這項運動中從來沒有像他這樣的人，就像一個純粹的運動員。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

籃球／不成文規定成內鬨導火線 杜蘭特、阿德巴約推特互嗆

抵達日本準備備戰東京奧運的美國隊，本應團結一致的國家隊卻傳出了意外插曲。美國男籃陣中的杜蘭特（Kevin Durant）及阿德巴約（Bam Adebayo）發生了口水戰，此次導火線是球場上的不成文規定

游泳／外媒評游泳機器 「新飛魚」德萊賽爾東奧力拼7金

美國「新飛魚」德萊賽爾（Caeleb Dressel）即將出戰東京奧運賽事，這回他參與了3項個人項目，而且可能還有接力賽，外界預估，這台「游泳機器」有望成為史上第四位在單屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選

籃球／NBA眾將轉移戰場 奧運場上再分高下

職業籃球，偶然同場變袍澤，奧運籃球，入列必須做選擇。 日本東京夏季奧運會男子籃球項目於7月25日開賽，密爾瓦基公鹿隊31歲組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday） 、29歲小前鋒米道頓（Khris Middleton）以及鳳凰城太陽隊24歲得分後衛布克（Devin Booker）3人，錯過美國男籃國奧隊團體包機後，預定23日搭乘私人包機越洋前往東京歸隊。

老將馳騁東奧／京奧輸球 美壘女將38歲復出拚金

2012年倫敦奧運期間，壘球界傳奇人物凱特‧奧斯特曼(Cat Osterman)幾乎不敢看電視轉播；就在其他頂尖運動員參...

老將馳騁東奧／29年8戰奧運體操 46歲超級媽媽最後一舞

現年46歲的烏茲別克體操女將兼國家代表團旗手丘索維金娜(Oksana Chusovitina)，自1992年奧運以來已連...

老將馳騁東奧／美國馬術戰將 57歲7度參賽

運動員多半帶給外界「年輕」的形象；不過本屆東京奧運上，有不少「老將」出馬，試圖從賽事中脫穎而出，奪牌爭光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。