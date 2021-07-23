游泳／外媒評游泳機器 「新飛魚」德萊賽爾東奧力拼7金

美國「新飛魚」德萊賽爾（Caeleb Dressel）即將出戰東京奧運賽事，這回他參與了3項個人項目，而且可能還有接力賽，外界預估，這台「游泳機器」有望成為史上第四位在單屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。

24歲的美國游泳健將德萊賽爾是50公尺自由式、100公尺蝶式的世界紀錄保持人，他在去年的國際游泳聯賽100公尺蝶式決賽中游出47.78秒的成績，成為史上首位在100公尺蝶式突破48秒大關的選手。德萊賽爾在個人項目中參加了50公尺和100公尺自由式以及100公尺蝶式，外界大多看好他為100公尺蝶式的奪金大熱門。

此外，德萊賽爾也是2016年里約奧運4x100公尺自由式、4x100公尺混合式金牌得主，這次他有望挑戰4個接力賽，若都能取得前三名，德萊賽爾將成為成為史上第四位在同一屆奧運贏得7枚以上獎牌的游泳選手。

最可怕的紀錄莫過於「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）2008年在北京奧運創下的8項賽事全部摘金的紀錄，這在當時超過了原先由史畢茲（Mark Spitz）於1972年在慕尼黑贏得的7面金牌紀錄。

接著是美國比昂迪（Matt Biondi）1988年在首爾贏得了5金、1銀、1銅。德萊賽爾在2019年世錦賽也奪下破紀錄的8面獎牌，今年他能否有好表現、成為費爾普斯的接班人值得外界關注。

《Sports Illustrated》將身高 188公分、體重90公斤的德萊賽爾描述為「游泳機器」，美國游泳運動醫學和科學主任羅賓森（Keenan Robinson）也說：「這項運動中從來沒有像他這樣的人，就像一個純粹的運動員。」

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