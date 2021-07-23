男足／南韓爆冷輸球後拒跟對方握手 自家人也看不下去

東京奧運足球搶先開踢，其中男足B組賽事昨由南韓出戰紐西蘭，曾奪下奧運銅牌的南韓最終以0：1爆冷輸球，賽後還有南韓隊球員拒絕和對手握手，引起各國媒體撻伐，南韓網友也怒批：「輸了比賽下一場還能贏回來，但輸了人品要怎麼挽回？」

昨南韓輸球後，攝影機捕捉場上球員們的互動，紐西蘭隊贏球大功臣伍德（Chris Wood）主動向身旁的南韓替補球員李東炅伸手，不料李東炅絲毫不領情，只見他連正眼都不瞧伍德一眼就將手一揮，把對方伸出的手拍掉，尷尬的伍德苦笑了一下後就自己離開。

chris wood looked so sad after too 😭😭😭 pic.twitter.com/41bkBkE6pI — lachie (@Iachiee) July 22, 2021

這幕影像播出後馬上引來各方批評，南韓電視台《MBC》的球評當下就直言李東炅的態度令人失望。外國媒體則認為，雖可理解爆冷輸球球員的情緒多少會受到影響，但拒絕握手是非常有失風度的行為。南韓《朝鮮日報》也不留情地砲轟自家人，表示這是「輸球又輸了人品」，認為他損害了南韓運動員的形象。

不只媒體撻伐，連南韓球迷也看不下去，紛紛怒轟他「不專業」，還有人跑去李東炅的Instagram爆氣留言：「沒有球技至少也要有禮貌」、「這是國家的恥辱，真丟臉」、「輸了比賽下一場還能贏回來，但輸了人品要怎麼挽回？」

南韓在2016年里約奧運為第五名，2012年倫敦奧運更擊敗日本奪下銅牌，也是亞洲球隊足球在奧運的最佳成績。對比倫敦奧運時在小組賽一勝難求的紐西蘭，南韓的實力明顯較強。

不過昨天開賽，南韓幾次進攻都沒能把握，上半場兩隊各掛鴨蛋，不過來到下半場第69分鐘，紐西蘭射門先被南韓門將擋下，隨後伍德補射破網，第一時間雖被裁判認定越位，但經VAR回放後，確定進球有效，紐西蘭最後就靠著這關鍵一擊已1：0險勝南韓，這也是他們首次在奧運足球賽場史上第一勝。

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