男足／南韓爆冷輸球後拒跟對方握手 自家人也看不下去

東京奧運足球搶先開踢,其中男足B組賽事昨由南韓出戰紐西蘭,曾奪下奧運銅牌的南韓最終以0:1爆冷輸球,賽後還有南韓隊球員拒絕和對手握手,引起各國媒體撻伐,南韓網友也怒批:「輸了比賽下一場還能贏回來,但輸了人品要怎麼挽回?」

昨南韓輸球後,攝影機捕捉場上球員們的互動,紐西蘭隊贏球大功臣伍德(Chris Wood)主動向身旁的南韓替補球員李東炅伸手,不料李東炅絲毫不領情,只見他連正眼都不瞧伍德一眼就將手一揮,把對方伸出的手拍掉,尷尬的伍德苦笑了一下後就自己離開。

chris wood looked so sad after too 😭😭😭 pic.twitter.com/41bkBkE6pI