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游泳／澳洲女泳將馬凱恩拚仰式奪牌 棄2百公尺混合式

中央社 / 東京22日綜合外電報導
馬凱。 法新社
馬凱。 法新社

東京奧運明天揭幕，澳洲游泳國家隊教練今天表示，因賽程安排太緊湊，世界排名第一的澳洲女泳將馬凱恩（Kaylee McKeown）將力拚仰式奪牌，而放棄挑戰女子200公尺混合式。

路透社報導，教練泰勒（Rohan Taylor）表示，今年20歲的馬凱恩在東奧3個游泳項目的成績排名世界第一，不過混合式與100公尺仰式的賽程牴觸。此次仰式項目的競爭可望格外激烈。

泰勒表示，這是個重大的決定。她告訴記者：「的確如此，但是如你所知，找來新秀參加奧運，對她而言是個難能可貴的體驗，這是個重大決定。」

泰勒指出：「他們討論這個問題已經好幾個月了，所以我尊重這個決定，他們將專注在仰式與混合接力。」

馬凱恩決定放棄200公尺混合式，對於澳洲寄望在游泳池中與美國隊一較高下，恐怕是個打擊。這位來自昆士蘭州的澳洲泳壇新秀，上月在奧運選拔賽表現亮眼，締造100公尺仰式的世界紀錄，並在200公尺仰式與200公尺混合式同樣表現出色。

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