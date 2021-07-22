游泳／澳洲女泳將馬凱恩拚仰式奪牌 棄2百公尺混合式
東京奧運明天揭幕，澳洲游泳國家隊教練今天表示，因賽程安排太緊湊，世界排名第一的澳洲女泳將馬凱恩（Kaylee McKeown）將力拚仰式奪牌，而放棄挑戰女子200公尺混合式。
路透社報導，教練泰勒（Rohan Taylor）表示，今年20歲的馬凱恩在東奧3個游泳項目的成績排名世界第一，不過混合式與100公尺仰式的賽程牴觸。此次仰式項目的競爭可望格外激烈。
泰勒表示，這是個重大的決定。她告訴記者：「的確如此，但是如你所知，找來新秀參加奧運，對她而言是個難能可貴的體驗，這是個重大決定。」
泰勒指出：「他們討論這個問題已經好幾個月了，所以我尊重這個決定，他們將專注在仰式與混合接力。」
馬凱恩決定放棄200公尺混合式，對於澳洲寄望在游泳池中與美國隊一較高下，恐怕是個打擊。這位來自昆士蘭州的澳洲泳壇新秀，上月在奧運選拔賽表現亮眼，締造100公尺仰式的世界紀錄，並在200公尺仰式與200公尺混合式同樣表現出色。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言