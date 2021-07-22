男足／法國慘遭滑鐵盧 1:4大敗給墨西哥

東京奧運男子足球今天A組首戰，法國隊的奪牌之路慘遭墨西哥隊阻攔，單場被踢進4球，以1比4難堪吞敗。另一方面，C組的西班牙和埃及則以0比0踢和，未能破蛋。

瑞波爾（Sylvain Ripoll）領軍的法國隊本來希望能繼1984年奪下奧運男足金牌後，再替國家帶回1面獎牌，卻在東京體育場（Tokyo Stadium）的下半場潰不成軍。

墨西哥隊在下半場開始不到2分鐘就由維加（Alexis Vega）率先破網，柯多瓦（Sebastian Cordova）在55分鐘再次進球，拉大分數差距。

35歲的法國隊隊長吉格納克（Andre-PierreGignac）雖然在比賽剩下21分鐘時罰進1球，但墨西哥隊安圖納（Uriel Antuna）與阿基瑞（EduardoAguirre）之後接連破網，讓法國隊無力可回天。

法國隊想要取得A組前2名晉級並不容易，將在25日迎戰出現多名確診者的南非隊，以及在28日對決地主日本隊。

西班牙隊在北海道札幌迎戰埃及隊的比賽也不容易。西班牙隊有6人參加2020年歐洲國家盃（Euro 2020），踢進了4強，華麗陣容十分被看好，卻未能開門紅。

1992年巴塞隆納奧運在祖國奪得奧運金牌的西班牙男足隊，下一場比賽將在3天後對上澳洲隊，接著將在C組最後一役對決阿根廷。

紐西蘭隊今天則是在B組賽事有不錯開場，目前效力英超伯恩利（Burnley）的伍德（Chris Wood）在72分鐘破網，最終1比0氣走南韓隊。

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