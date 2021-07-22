東奧開幕前夕 荷蘭選手染疫退賽增至2人
荷蘭東京奧運跆拳道選手歐金克（Reshmie Oogink）今天因確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無法參賽，在東奧明天正式開幕前，荷蘭已有2名選手因染疫退賽。
荷蘭跆拳道協會今天表示，歐金克在東京COVID-19檢測陽性，必須隔離因此無法參賽。並表示歐金克對此結果相當無言，強調為參加奧運非常努力付出一切，卻以這樣的方式結束實在太可惜。
而另一名荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）先前也因染疫宣布退賽。
東京奧運明天將正式開幕，但迄今多名選手已因染疫相繼宣告退賽，除荷蘭外，尚包括英國射擊選手希爾（Amber Hill）、捷克桌球選手席魯切克（PavelSirucek）、智利跆拳道選手阿基瑞（FernandaAguirre）。
2020東京奧運因COVID-19疫情影響延期一年舉行，但東京疫情反覆，奧運賽期將在緊急事態下進行，讓這次的東奧將成為一屆完全不同以往的罕見盛典。
主辦單位除採取每天進行唾液檢測和嚴格行動限制措施外，為避免人與人接觸，選手間被禁止在賽前賽後握手和擁抱；教練也被要求避免不斷呼叫姓名等。
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