女壘／美日兩強2連勝 領先群雌
東京奧運女子壘球第2天賽程，地主日本隊今天與墨西哥隊鏖戰至第8局以3比2險勝；另個奪冠大熱門美國隊則是以1比0勝加拿大，目前美日戰績同為2勝，未嘗敗績並列領先。
墨西哥隊展現十足韌性，兩度從落後追平，包括7局上日本隊中堅手漏接，墨西哥隊再下一城，雙方2平，進入延長加賽，也搞砸了王牌投手上野由岐子只差1局就可以達成的完投與先發2連勝。
8局上日本隊後援投手後藤希友化解滿壘危機沒掉分，渥美萬奈把握8局下突破僵局制的得分契機，擊出再見安打，3比2氣走墨西哥隊。
藤希友化說，希望以勝利作為上野由岐子生日禮物的心願，成了她擊敗墨西哥的動力；而強打藤田倭說，她轟出的全壘打就是送給上野由岐子的禮物。今天是上野的39歲生日。
至於美加大戰，美國隊先發投手艾波特（MonicaAbbott）制霸全場完封完投，加拿大打者面對她一籌莫展，不是追打壞球，就是跟不上她時速116公里的球速。
中堅手麥克萊尼（Haylie McCleney）5局上擊出安打上壘後，由隊友安打掩護奔回本壘攻得唯一制勝分，並且她從右外野長傳使得加拿大跑者出局，化解失分危機，攻守兼優的表現可說是致勝功臣。
目前美日兩強戰績同為2勝，領先群雌；澳洲與加拿大都是1勝1負，義大利及墨西哥還沒開張，苦吞2敗。
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