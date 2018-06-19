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美NDAA加強支持台灣 大陸駐美公使：誤判將導致後果

2018-06-19 22:22聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸駐美公使李克新19日表示，「台灣旅行法」是個錯誤之舉；他並警告，一些國會人士想要在今年的「國防授權法案」（NDAA）加強對台文字，任何對台問題的誤判，都可能導致不必要的後果。

此外，關於中國大陸民航局要求外國航空公司改變在網站如何標註台灣一事，李克新說，若要在某個國家做生意，就要遵守該國法律；他表示，許多航空選擇遵守中國法律，這是正確的選擇，鼓勵包括美國的航空公司等所有公司都遵守。

華府智庫「中美研究中心」19日舉行論壇，談論美國總統川普執政下的中美關係發展，李克新出席發表演說，談及美中貿易、台灣問題等議題。

李克新致詞時主動提及，對中國大陸而言，台灣是個嚴肅的問題；美中三公報是基礎，而「一中政策」提供一個有保障的框架，在此框架之下，可能發生很多好事，包括美國與台灣之間的交流。

他接著說，但現在看到有些人想打破這個框架，「台灣旅行法」是個非常錯誤的舉動；此外，一些國會人士想在今年的NDAA中強化對台文字，他認為這種突破最終可能讓可能（指美台交流），變得不可能。

李克新還說，他真正擔心的是，對台灣問題的任何誤判會導致不必要的後果，因為中國大陸對台問題沒有妥協的餘地，如果這項框架被打破，也不符合美國利益。

此外，李克新在回應問題時再度重申，美中三公報與「一中政策」的重要性，還說馬英九任內，雙方順利度過八年；但民進黨的蔡英文不承認「九二共識」與「一中政策」。

李克新稱，中方對美台商務、人文等交流，開了綠燈，就是因為不希望影響台灣人民的福祉。

但當本報記者詢問，中方要求外國航空公司將台灣改為「中國台灣」，國安會秘書長李大維鼓勵國人，拒搭將台灣列為中國大陸一部分的航空公司飛機，可能造成台灣人民不便，不符合中方所謂拉近兩岸人民關係的目標；李克新回應，若要在某國從事商務，就會遵守該國的規則。

他說，如果在美經營的中企，不遵守美國法律，一樣會被美政府開罰；因此中方要求航空公司遵守中國法律，很多公司已這麼做，這是正確的選擇，鼓勵所有公司都這麼做。

至於美中貿易緊張，以及美國總統川普威脅加碼為中國大陸商品徵收額外關稅一是，李克新表示，美方祭出百億千億美元的關稅施壓，沒有任何幫助，中方不會屈服；他並說，中方會保持冷靜，他相信最終各方會重回談判桌，談話才能解決事情。

中國大陸駐美公使李克新19日在華府一場論壇致詞，談及中方對美中貿易與台灣問題的立...
中國大陸駐美公使李克新19日在華府一場論壇致詞，談及中方對美中貿易與台灣問題的立場。華盛頓記者張加／攝影
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