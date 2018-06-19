台灣屢遭更名 擬尋求國際仲裁或各國法律

2018-06-19 19:28 中央社 台北19日電



國安會秘書長李大維呼籲國人，抵制搭乘屈服於大陸將台灣列為中國一部分的外籍航空公司。 聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook 中國大陸施壓航空公司將台灣更名為中國台灣，涉外人士今天指出，未來將聯合受影響的團體或個人，尋求國際組織仲裁機制或是各國國內法律途徑，希望藉此形成判例。

多家航空公司因中國大陸施壓將台灣更改為中國台灣，國安會祕書長李大維接受金融時報（Financial Times）專訪時表示，「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）。」

李大維並表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但等待裁決可能要拖上2、3年。

涉外人士今天表示，相關的案件樣態有很多種，不只限於航空公司被迫更名，還有一些台灣人在各國遭遇的案例，例如澳洲昆士蘭省羅坎普頓（Rockhampton）市日前舉辦推廣牛肉活動，來自台灣的學生在公牛塑像上繪製尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗，卻遭當地政府塗掉。

涉外人士指出，其實這些被迫更名的航空公司也是受害者，他們的公司營利因此受到影響，未來採取的法律途徑有兩種，一種是走國際組織如世界貿易組織或國際民航組織的仲裁途徑。

涉外人士並指出，另外一種是走各國的國內法，例如有關自由商業行為或是人權等法律規定，如果有團體或個人在海外遭遇被迫更名的事件，可以尋求當地法院仲裁，看看這是否違法當地法律規定。

涉外人士進一步表示，如果受影響的團體或個人可以在某一個民主國家勝訴、形成判例，相信其他國家就會跟進。涉外人士也指出，會和海外僑社聯繫，尋求協助。