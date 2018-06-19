親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拒陸矮化拒搭機
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

股東內鬥導致員工離職？美麗華大直影城無預警關廳

曾入圍金鐘金馬 男星欠債潦倒賺日薪500元求生

台灣屢遭更名 擬尋求國際仲裁或各國法律

2018-06-19 19:28中央社 台北19日電

國安會秘書長李大維呼籲國人，抵制搭乘屈服於大陸將台灣列為中國一部分的外籍航空公司...
國安會秘書長李大維呼籲國人，抵制搭乘屈服於大陸將台灣列為中國一部分的外籍航空公司。 聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影
分享
中國大陸施壓航空公司將台灣更名為中國台灣，涉外人士今天指出，未來將聯合受影響的團體或個人，尋求國際組織仲裁機制或是各國國內法律途徑，希望藉此形成判例。

多家航空公司因中國大陸施壓將台灣更改為中國台灣，國安會祕書長李大維接受金融時報（Financial Times）專訪時表示，「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）。」

李大維並表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但等待裁決可能要拖上2、3年。

涉外人士今天表示，相關的案件樣態有很多種，不只限於航空公司被迫更名，還有一些台灣人在各國遭遇的案例，例如澳洲昆士蘭省羅坎普頓（Rockhampton）市日前舉辦推廣牛肉活動，來自台灣的學生在公牛塑像上繪製尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗，卻遭當地政府塗掉。

涉外人士指出，其實這些被迫更名的航空公司也是受害者，他們的公司營利因此受到影響，未來採取的法律途徑有兩種，一種是走國際組織如世界貿易組織或國際民航組織的仲裁途徑。

涉外人士並指出，另外一種是走各國的國內法，例如有關自由商業行為或是人權等法律規定，如果有團體或個人在海外遭遇被迫更名的事件，可以尋求當地法院仲裁，看看這是否違法當地法律規定。

涉外人士進一步表示，如果受影響的團體或個人可以在某一個民主國家勝訴、形成判例，相信其他國家就會跟進。涉外人士也指出，會和海外僑社聯繫，尋求協助。

李大維國安會

相關新聞

少搭更名航空？旅行社業者表態

2018-06-19 16:09

拒搭屈服大陸的航空 謝立功：小英對兩岸毫無政策可言

2018-06-19 15:47

改列「中國台灣」拒搭機？王鴻薇批：用民粹遮掩困境

2018-06-19 15:08

冷眼集／官員激情演出 顧了面子，裡子呢？

2018-06-19 14:33

外航飛台灣 重回「白手套」模式？

2018-06-19 14:32

鼓勵拒搭矮化機？ 外交部：尊重國人自主考量

2018-06-19 14:29

反制矮化拒搭機？ 學者批政府沒招 江宜樺：應鬥智不鬥力

2018-06-19 14:25

日航空公司變更我國名 外交部：非常不滿意

2018-06-19 13:14

政府鼓勵拒搭改名的航空 江宜樺：兩岸不該意氣之爭

2018-06-19 12:32

兩岸對抗 航空業嘆：是否回到「白手套」模式

2018-06-19 12:16

陸打壓國際航空 外交部：時機成熟將訴訟

2018-06-19 12:06

航空業：拒搭屈服於中國的航空成效待觀察

2018-06-19 12:00

鼓勵國人拒搭屈服中國的航空？包正豪：被看破手腳

2018-06-19 11:36

鼓勵拒搭更改我註記航空公司？學者：政府無招又無能

2018-06-19 11:26

拒搭屈服中國的航空？李鴻鈞批李大維：下下策

2018-06-19 11:13

中國為政治立場介入企業 日官方表達憂慮

2018-06-19 10:32

拒搭屈服中國的航空 陸媒：反制動作意料之中

2018-06-19 10:24

政府鼓勵拒搭矮化航空 包正豪：禁飛台灣就好了！

2018-06-19 07:47

政府跳上第一線鼓吹拒搭 立委質疑妥適性

2018-06-19 00:12

吳釗燮籲美加歐澳 對抗中國大陸擴張

2018-06-19 00:01

新聞眼／在商言商…拒搭拒矮化 效果待觀察

2018-06-18 23:54

李大維：屈服於中國的航空 鼓勵國人拒搭

2018-06-18 23:52

改名航空：多方評估的決定 非表立場

2018-06-18 23:50

我控訴…陸施壓航空公司 創造「非典關稅障礙」

2018-06-18 23:45

日本兩大航空屈服！日航、全日空將台灣改名「中國台灣」

2018-06-18 19:42

日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

2018-06-18 19:10

總統府：中國的粗暴手段 不會改變台灣是一個國家的事實

2018-06-18 19:07

李大維：將鼓勵國人拒搭屈服中國的航空公司飛機

2018-06-18 18:37
看更多

熱門文章

政府鼓勵拒搭矮化航空 包正豪：禁飛台灣就好了！

2018-06-19 07:47

孫大千指2政治事件 成柯文哲布局「棄綠保柯」關鍵

2018-06-19 08:13

誰叫你岳父有錢？選舉到 參選人太座娘家就挨打

2018-06-19 08:00

藍求勝選 竹市長選戰添變數

2018-06-18 23:06

林萬億駁軍公教晚景淒涼 張麗善批：砍斷手腳還狡辯

2018-06-18 20:18

吳音寧不再到議會備詢？張永成批民進黨護成「媽寶」

2018-06-19 15:23

政府跳上第一線鼓吹拒搭 立委質疑妥適性

2018-06-19 00:12

月票0元有理？柯P嗆姚文智：公布你的計算方式

2018-06-19 09:18

徐永明：「綠」不是唯一台灣價值 時力不是「小綠」

2018-06-18 19:56

兩岸對抗 航空業嘆：是否回到「白手套」模式

2018-06-19 12:16

我控訴…陸施壓航空公司 創造「非典關稅障礙」

2018-06-18 23:45

不顧紀律委員會決議 陳師孟再度約詢北檢檢察官

2018-06-19 14:47

江宜樺：我不反對非核家園 但蔡政府的口號讓人民受苦

2018-06-19 12:18

吳斯懷批：國防部退輔會不敢據理力爭 令人失望

2018-06-18 20:26

蘇貞昌要對手更坦白 侯友宜樂於被「攝」計

2018-06-18 22:34

綠就是台灣價值？陳芳明：什麼時候變成顏色問題？

2018-06-19 10:14

李大維：屈服於中國的航空 鼓勵國人拒搭

2018-06-18 23:52

新聞眼／在商言商…拒搭拒矮化 效果待觀察

2018-06-18 23:54

廉政署借場地憂違反行政中立 侯友宜行程緊急取消

2018-06-18 23:57

雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算

2018-06-19 16:48

校園全面裝冷氣家長買單？游淑慧批柯：心態扭曲

2018-06-18 22:12

要求迴避諷扁劇案 陳師孟：將「勾踐附身」以牙還牙

2018-06-19 09:45

【重磅快評】看見大阪地震 災應怎可不列「前瞻」？

2018-06-19 09:57

月票0元可行？ 北市府：一年得補貼3百億才做得到

2018-06-19 14:53

稱經濟好卻說公教退撫金破產 全教產批蔡政府矛盾

2018-06-19 14:21

何博文嗆邱敬斌：「要摔紙來我這裡摔」

2018-06-19 15:28

會跑的遠程雷達站 海軍「蒼穹專案」突破關鍵技術

2018-06-19 11:05

陳師孟「勾踐附身」反迴避 前監委：有失監委身份

2018-06-19 10:17

拔管封侯殺瑜 葉毓蘭：台灣快成殺戮戰場

2018-06-19 13:00

少搭更名航空？旅行社業者表態

2018-06-19 16:09

【重磅快評】勾踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章

2018-06-19 16:57

軍人年改案拚三讀 朝野恐上演表決大戰

2018-06-19 06:04

北農常董：民進黨護航太過 吳音寧變「媽寶」

2018-06-19 14:46

參選新北市長？黃國昌：目前不在我工作清單上

2018-06-19 09:36

侯友宜遭抹黑？ 朱立倫不擔心：民眾心意已決

2018-06-19 09:58

拒搭屈服中國的航空 陸媒：反制動作意料之中

2018-06-19 10:24

鼓勵拒搭更改我註記航空公司？學者：政府無招又無能

2018-06-19 11:26

拒搭屈服大陸的航空 謝立功：小英對兩岸毫無政策可言

2018-06-19 15:47

拒搭屈服中國的航空？李鴻鈞批李大維：下下策

2018-06-19 11:13

文大宿舍「關說」疑雲 林洲民：新北有先致電告知

2018-06-19 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top