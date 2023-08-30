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颱風蘇拉來襲 中央災變中心：南部注意海水倒灌

中央社／ 台北30日電
中央氣象局表示，颱風蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許，碰觸恆春半島陸地。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
中央氣象局表示，颱風蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許，碰觸恆春半島陸地。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

颱風蘇拉暴風圈今天上午碰觸恆春半島，中央災害應變中心指出，高雄市旗津區、屏東縣東港鎮易成海水倒灌區域，東南部及西南部沿海低窪與易淹水區注意積淹水災害。

中央氣象局表示，颱風蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許，碰觸恆春半島陸地；因蘇拉移動速度較預期快、且路徑南修，不排除最慢在今天深夜前解除陸警。

中央災害應變中心下午召開颱風蘇拉第5次工作會報，依報告，南部海域今天滿潮時間為晚上6時至晚上8時，適逢今年年度大潮預估可達2公尺，滿潮位偏高，沿海低窪及河口地區須注意海水倒灌或排水不易而造成積淹水。

中央災變中心統計至下午3時止，淹水警戒區域包含東南部及西南部，沿海低窪與易淹水區須持續注意積淹水，如高雄市旗津區、屏東縣東港鎮、花蓮縣豐濱鄉、台東縣長濱鄉與台東市等。高雄市前鎮區與旗津區、屏東縣東港鎮、恆春鎮等處要注意可能有積淹水。

中央災變中心統計至下午2時30分，颱風未造成傷亡，台南市、高雄市、屏東縣有小部分災情，全台未發布土石流潛勢區溪流及大規模崩塌潛勢區。包含南投縣、台南市、高雄市、屏東縣已進行疏散撤離，共191人，收容處所開設5處，包含高雄市3處、屏東縣2處，安置98人。

中央災變中心表示，目前需警戒的原住民族地區，包含台東縣184個部落、花蓮縣183個部落、屏東縣81個部落、南投縣42個部落、高雄市21個部落、嘉義縣8個部落，已通知各地方政府掌握人口數及孕產婦、洗腎病患清冊，依規定早期啟動勸導撤離。

中央災變中心指出，會持續掌握易成孤島地區民生物資整備及部落內居民人數等資訊，落實執行轄內警戒區域管制及勸導疏散措施。

中央災變中心表示，颱風造成坡地易致災區為花蓮縣、台東縣、屏東縣山區；台9線、台11線、台20線、台23線、台24線、台26線應注意易致災道路及易成孤島聚落，因颱風襲台劃定警戒區域數共682處，位於南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

蘇拉颱風 海葵颱風

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