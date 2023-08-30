颱風蘇拉挾豪雨 墾丁雨量居冠、屏東山區撤71人

颱風蘇拉暴風圈影響屏東，恆春半島6個鄉鎮30日停班停課，墾丁陣陣大雨讓民眾措手不及。 中央社 颱風蘇拉暴風圈影響屏東，恆春半島6個鄉鎮今天停班停課，墾丁累計雨量居全台之冠，為顧及山區民眾安全，已預防性撤離霧台鄉與滿州鄉共71名民眾。

根據中央氣象局資料，從今天凌晨0時至中午12時10分，位於墾丁雷達站的測站，累計雨量達111毫米，居全台之冠；墾丁南灣激起超過3公尺浪高。

恆春半島今天中午12時過後，風雨明顯增強，陣陣大雨讓民眾措手不及，旅行團要搭遊覽車，還得輪流來回撐傘接駁上車，漸強的風勢讓旅客連傘都快握不住。

恆春鎮潘姓民眾說，恆春半島中午過後風雨交加，原本想外出採買午餐，風大雨大也不方便出門，只好先窩在家裡吃泡麵果腹。

另外，顧及山區民眾安全，分別預防性撤離滿州鄉49名民眾、霧台鄉22名民眾，除有依親外，縣府設有安置地點，目前共收容31名民眾。