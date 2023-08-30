颱風蘇拉逼近 台南新市、永康壓降供水延至9月5日
颱風蘇拉逼近台灣，台灣自來水公司原訂配合台南市新市區自來水管線改接工程，新市區及永康區部分里別8月31日上午9時起壓降供水23小時，延至9月5日上午9時起實施。
台灣自來水公司第六區管理處今天發布新聞稿指出，水公司原訂8月31日配合經濟部水利署辦理新市區民生路1200公厘自來水管線改接工程，因颱風蘇拉影響，延至9月5日上午9時至6日上午8時壓降供水施工23小時。
六區處呼籲用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警，工地周邊將執行交通管制，用路人應配合改道及注意交通安全，若再遇豪雨或發布颱風警報，此次停水施工將取消。
六區處表示，壓降供水影響人家3263戶，影響範圍包括新市區社內里（大洲排水與新市排水以南、台鐵道以北）、新和里（中正路以西、民生路以南、台鐵道以北）、大洲里（國道1以東、大洲排水以南、鹽水溪以北）；永康區三民里（國道1以東、鹽水溪以北）。
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