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颱風蘇拉來襲 中央災變中心：東南部沿海易有長浪

中央社／ 台北30日電

強烈颱風蘇拉逼近台灣，中央災害應變中心今天指出，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。

中央災害應變中心上午召開颱風蘇拉第4次工作會報，依中央災變中心報告，至上午8時30分，因颱風襲台劃定警戒區域數共682處，位於南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

警戒範圍包含南投縣山區、台東縣及南投縣河川、台東縣海邊最多，目前未有人命傷亡，但在台南市、高雄市、屏東縣出現部分小災情。

中央災變中心指出，颱風來襲影響中部、東部可能會出現孤島區域，包含南投縣鹿谷鄉、花蓮縣秀林鄉和卓溪鄉、台東縣達仁鄉等部落及聚落，已與地方政府聯繫，目前已設置品質良好緊急通訊設備，並規劃備案。

中央災變中心表示，颱風蘇拉暴風圈預計下午1時接觸陸地，颱風持續影響至明天，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。

颱風主要降雨區域包含台灣東部、東南部及南部地區，須持續注意沿海低窪地區可能積淹水；強陣風影響區為台東、高雄、屏東及北部沿海地區，須嚴防強風災害。

中央災變中心指出，坡地災害高風險區包括花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區，重點警戒道路及易致災路段包括台8線、台9線、台9丁線、台11線、台20線、台23線、台24線、台26線、台29線，須持續監控崩坍、落石可能造成災害與道路中斷。

目前未發布土石流潛勢區溪流及大規模崩塌潛勢區；高雄市、屏東縣已進行疏散撤離，至上午8時止，共128人、收容所4處安置86人。

中央災變中心表示，已向南投縣政府確認仁愛鄉實際疏散撤離人數，經洽仁愛鄉公所，有部分村長向村民勸導先行撤離至收容所或離家依親，目前並無村民疏散撤離，因土石流未達警戒階段，無法強制撤離。

至於蔬果交易量部分，台北果菜市場今天供應量較昨天稍減，是受中元節前休市2天影響。另外，統計至上午7時止，至漁港避風的漁船全台共1萬8177艘。

蘇拉颱風 海葵颱風

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