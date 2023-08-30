颱風蘇拉逼近 台東縣災害應變中心一級開設

颱風蘇拉暴風圈接近台東，台東縣災害應變中心今天上午提升一級開設，相關單位隨即派人進駐，預計下午2時召開第一次會報。

台東縣長饒慶鈴今天上午要求相關各單位提前部署因應防範措施，特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨，尤其低窪、土石流潛勢區及易淹水地區，應注意積淹水或盡早撤離，希望災害降到最低。

災害應變中心發布新聞稿表示，根據中央氣象局觀測，強烈颱風蘇拉今天上午8時的中心位置在北緯20.1度，東經121.1度，即在鵝鑾鼻的南方約200公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西轉西北進行。海面警戒範圍新增台灣海峽北部。

氣象局預估，今天中午前後強颱蘇拉暴風圈將接觸恆春半島、屏東陸地，預測未來24小時平地雨量以恆春半島150毫米至250毫米最多，山區雨量則是以台東縣200毫米至300毫米最多。