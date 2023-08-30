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颱風蘇拉影響 南橫明霸克露橋段不排除晚間封閉

中央社／ 高雄30日電
公路總局甲仙工務段表示，因玉穗溪水文狀態尚未穩定，降雨恐誘發土石流，南橫明霸克露橋段不排除今晚7時後啟動便道封閉作業。圖／三工處提供
公路總局甲仙工務段表示，因玉穗溪水文狀態尚未穩定，降雨恐誘發土石流，南橫明霸克露橋段不排除今晚7時後啟動便道封閉作業。圖／三工處提供

颱風蘇拉來襲，氣象局研判高雄山區今、明2天將有豪雨，公路總局甲仙工務段表示，因玉穗溪水文狀態尚未穩定，降雨恐誘發土石流，南橫明霸克露橋段不排除今晚7時後啟動便道封閉作業。

公路總局甲仙工務段發布訊息表示，氣象局研判高雄山區30日起至9月1日將持續有豪雨等級以上降雨，南橫公路明霸克露橋鋼便橋目前開放通行，但因玉穗溪水文狀態尚未穩定，且上游仍有大量淤積土石，若連續降雨恐誘發土石流。

甲仙工務段表示，若發生土石流，明霸克露橋路段仍有可能遭沖毀，因此如目前持續降雨，不排除今天晚上7時後啟動便道封閉作業，以維護用路人安全。

此外，台29線那瑪夏至五里埔臨時便道路段，也經研判氣象水情情資及道路通行狀況，如持續降雨，不排除今天晚上7時後啟動便道封閉作業。

高雄市民政局今天發布訊息表示，因應颱風蘇拉來襲，統計至今天上午9時，各區公所已完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙等潛勢危險地區洗腎、孕婦預防性撤離人數55人，另外陪同洗腎病患的家屬1人，合計撤離人數為56人。

另外，土石流潛勢區保全戶杉林等13區，列管人數3152人，茂林區自行撤離1人，為陪同洗腎病患的家屬。目前水保署尚未發布黃色土石流警戒，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊，待警戒發布後，立即啓動撤離程序。

民政局並表示，高雄市並已備妥2萬6902個沙包，且公布於網站供民眾領取；提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門，做好準備，減少災情損害。

蘇拉颱風 海葵颱風

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