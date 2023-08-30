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蘇拉深夜轉為強颱 周三天氣東半部、西半部兩張臉

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
29日晚間11時，蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方約300公里海面上。圖／取自中央氣象局網站
29日晚間11時，蘇拉颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方約300公里海面上。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局指出，周二一直維持中颱上限的蘇拉颱風，深夜增強為強颱，但七級風平均暴風半徑仍維持180公里。深夜起，東半部陸續降雨，周三白天，東半部迎雨，反觀西半部酷熱，天氣如兩張臉孔。周三至周四最接近台灣，其中東半部、恆春半島首當其衝，花東地區、南部山區慎防大雨或局部豪雨。

中央氣象局周二晚間11時40分舉行颱風記者會。簡任技正伍婉華指出，周二深夜，蘇拉颱風強度稍增轉強颱，但七級暴風半徑還是維持180公里，晚間11時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約300公里海面上，預估仍朝西北西方向移動，周三至周四最接近台灣，颱風及其外圍環流將影響台灣天氣。

目前蘇拉颱風的陸警區域為屏東、恆春半島；海警區域為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽，東沙島海面。

風浪影響方面，她提醒，周二深夜起至周四，台灣沿海各地、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。隨著颱風接近，台灣附近各海面風力明顯增強，東南部海面、巴士海峽、西南部海面出現6米以上浪高；其他各海面也有2至3米浪高。

伍婉華說，周三，台灣東、西邊天氣型態大不同，東半部下雨，西半部則高溫酷熱，桃園至高雄有局部36度以上高溫出現機率。

她指出，周三，東半部、恆春半島雨時長，全天斷續降雨；南部、北部地區、馬祖零星降雨；其他地區可見陽光露臉；中部地區午後陣雨。周四，颱風中心到達台灣西南部海面，除了東半部，南部地區也有斷續降雨，與時長，其他地區則有短暫陣雨。

整體而言，周三起至周四清晨，花東地區、恆春半島降雨愈來愈多，留意花東地區、南部山區有大雨或局部豪雨。

對於輕颱海葵，伍婉華表示，它與蘇拉颱風都在大季風低壓帶，因此影響因素複雜，海葵周二晚間8時在鵝鑾鼻東方約1690公里海面上，預估向西北西方向移動。周五至周末期間，過了琉球群島，預估漸進向北轉，氣象局將密切觀測走向，以及其與蘇拉颱風的相互發展。

蘇拉颱風 海葵颱風

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