蘇拉暴風圈今襲恆春 防豪雨

中颱蘇拉逼近，中央氣象局昨傍晚發布陸警，首納屏東、恆春半島。今明兩天是颱風最接近台灣時刻，花東、南部山區防局部大雨或豪雨，預估今上半天暴風圈觸及恆春半島，帶來豪雨等級降雨。至於輕颱海葵，周四可能增為中颱，但因離台灣遙遠，無直接影響，亦不與蘇拉颱風產生明顯的雙颱效應。

中颱蘇拉路徑圖 製表／生活文教中心 中央氣象局預報員趙紘指出，因蘇拉颱風路徑稍微往南修正，登陸機率「渺茫」，預估今上半天暴風圈觸及恆春半島，隨後逐漸往西北西方向移動，至明天前，恆春半島都籠罩在暴風圈，有豪雨等級降雨機率。

趙紘說，今明受颱風及其外圍環流影響，東部、東南部、南部降雨明顯，有局部大雨或豪雨機率。

氣象局預估，周二至周五蘇拉颱風總雨量，台東縣山區達四○○至六○○毫米、花蓮縣山區達二五○至四五○毫米、屏東縣達二○○至三五○毫米。

風浪方面，蘭嶼、綠島、恆春半島、台東、新竹以北、澎湖金門馬祖，留意八至十級強陣風；其中恆春半島可能出現十一至十二級強陣風。