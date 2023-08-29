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颱風蘇拉逼近 花蓮豐濱海岸列警戒區

中央社／ 花蓮縣29日電

中度颱風蘇拉逼近，花蓮縣政府已於今天下午2時公告劃定「豐濱鄉海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區，海巡已拉起封鎖線，勸離觀浪民眾，確保安全。

颱風蘇拉路徑持續向南移動，雖然沒有直撲花東地區，但受外流環流影響及適逢大潮，將帶來較大雨勢、強風及岸際活動的威脅。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，海巡人員針對公告劃定豐濱鄉海岸、海港及港埠等區域範圍為警戒區，拉設封鎖線執行管制工作，防止民眾進入，以確保民眾生命財產安全。

第一二岸巡隊呼籲民眾，颱風來襲切勿前往岸際或堤防逗留觀浪，如於港口或岸際發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案專線尋求協助。

蘇拉颱風 花蓮

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