颱風蘇拉逼近 花蓮豐濱海岸列警戒區
中度颱風蘇拉逼近，花蓮縣政府已於今天下午2時公告劃定「豐濱鄉海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區，海巡已拉起封鎖線，勸離觀浪民眾，確保安全。
颱風蘇拉路徑持續向南移動，雖然沒有直撲花東地區，但受外流環流影響及適逢大潮，將帶來較大雨勢、強風及岸際活動的威脅。
海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，海巡人員針對公告劃定豐濱鄉海岸、海港及港埠等區域範圍為警戒區，拉設封鎖線執行管制工作，防止民眾進入，以確保民眾生命財產安全。
第一二岸巡隊呼籲民眾，颱風來襲切勿前往岸際或堤防逗留觀浪，如於港口或岸際發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案專線尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言