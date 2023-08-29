蘇拉今發陸警 適逢年度大潮防倒灌

中央氣象局昨深夜發布颱風蘇拉的海上颱風警報，預計今下半天發布陸上颱風警報，明天的開學日至周四，蘇拉颱風可能以強颱或中颱上限影響台灣，東半部、南部地區嚴防大雨或豪雨，北部則以陣雨型態為主、中部則降雨最少。由於明天至下周日適逢年度大潮，新北至台南、澎湖、花蓮、台東成功等地區，漲潮期間需防海水倒灌、局部淹水。

東琉線交通客船為因應颱風蘇拉影響，30日調整航班、31日全面停駛、9月1日視海況另行公告是否開航。圖／本報系資料照

由於明至周四，蘇拉颱風距離台灣最近，影響台灣最明顯，東半部、南部山區雨勢最多，嚴防局部大雨或豪雨；北部以陣雨型態為主，中部降雨最少。中央氣象局預報員黃恩鴻說，蘇拉颱風暴風圈小、結構紮實，只要路徑差一點，天氣影響就差很多，整體而言，仍以東南部雨勢最明顯，風也偏大。

黃恩鴻說，由於颱風路徑南修，蘇拉颱風登陸機率降低，若登陸預估落在恆春半島或台東，暴風圈有高機率籠罩雲林以南陸地。

至於西北太平洋目前共有三個颱風，除蘇拉外，還有輕颱「丹瑞」，及昨日上午八時生成的輕颱「海葵」。

黃恩鴻表示，各國模式對海葵的路徑預報分歧大，不排除與蘇拉颱風產生「藤原效應」，但影響仍須視海葵強度而定，待嚴密觀測。「丹瑞」則距離遙遠不影響台灣。

氣象局預報，今天各地晴到多雲、高溫悶熱，蘇拉颱風朝西北持續接近台灣；今晚起，東半部、恆春半島天氣轉變，雨勢明顯增加。受颱風間接影響，今天起基隆北海岸、東半部、南部沿海留意長浪；明至周六，全台沿海地區、澎湖、金門與馬祖也易有長浪。

至於周六至周日，颱風雖漸遠，仍要留意輕颱海葵影響，預估各地有局部短暫陣雨。下周一至下周二，西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨。