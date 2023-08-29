快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇拉今發陸警 適逢年度大潮防倒灌

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
蘇拉颱風潛勢圖 製表／周彥妤
蘇拉颱風潛勢圖 製表／周彥妤

中央氣象局昨深夜發布颱風蘇拉的海上颱風警報，預計今下半天發布陸上颱風警報，明天的開學日至周四，蘇拉颱風可能以強颱或中颱上限影響台灣，東半部、南部地區嚴防大雨或豪雨，北部則以陣雨型態為主、中部則降雨最少。由於明天至下周日適逢年度大潮，新北至台南、澎湖、花蓮、台東成功等地區，漲潮期間需防海水倒灌、局部淹水。

東琉線交通客船為因應颱風蘇拉影響，30日調整航班、31日全面停駛、9月1日視海況另行公告是否開航。圖／本報系資料照
東琉線交通客船為因應颱風蘇拉影響，30日調整航班、31日全面停駛、9月1日視海況另行公告是否開航。圖／本報系資料照

由於明至周四，蘇拉颱風距離台灣最近，影響台灣最明顯，東半部、南部山區雨勢最多，嚴防局部大雨或豪雨；北部以陣雨型態為主，中部降雨最少。中央氣象局預報員黃恩鴻說，蘇拉颱風暴風圈小、結構紮實，只要路徑差一點，天氣影響就差很多，整體而言，仍以東南部雨勢最明顯，風也偏大。

黃恩鴻說，由於颱風路徑南修，蘇拉颱風登陸機率降低，若登陸預估落在恆春半島或台東，暴風圈有高機率籠罩雲林以南陸地。

至於西北太平洋目前共有三個颱風，除蘇拉外，還有輕颱「丹瑞」，及昨日上午八時生成的輕颱「海葵」。

黃恩鴻表示，各國模式對海葵的路徑預報分歧大，不排除與蘇拉颱風產生「藤原效應」，但影響仍須視海葵強度而定，待嚴密觀測。「丹瑞」則距離遙遠不影響台灣。

氣象局預報，今天各地晴到多雲、高溫悶熱，蘇拉颱風朝西北持續接近台灣；今晚起，東半部、恆春半島天氣轉變，雨勢明顯增加。受颱風間接影響，今天起基隆北海岸、東半部、南部沿海留意長浪；明至周六，全台沿海地區、澎湖、金門與馬祖也易有長浪。

至於周六至周日，颱風雖漸遠，仍要留意輕颱海葵影響，預估各地有局部短暫陣雨。下周一至下周二，西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨。

蘇拉颱風 海葵颱風

延伸閱讀

颱風蘇拉逼近 高市29日災害應變中心二級開設

颱風蘇拉逼近 嘉明湖步道、霧鹿林道等16條預警封閉

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 海葵加速估周五雙颱距離最近

颱風蘇拉逼近轉東風 環部示警中部空氣品質恐惡化

相關新聞

蘇拉今發陸警 適逢年度大潮防倒灌

中央氣象局昨深夜發布颱風蘇拉的海上颱風警報，預計今下半天發布陸上颱風警報，明天的開學日至周四，蘇拉颱風可能以強颱或中颱上...

蘇拉颱風仍有增強空間 暴風圈擴大可能籠罩南台灣

中颱蘇拉逼近，中央氣象局28日晚間11時30分發布海警，預估強度有增強空間、暴風半徑亦有擴大趨勢。周二下半天，北部山區、...

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

中央氣象局28日晚間11時30分發布蘇拉颱風海警。交通部公路總局指出，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判可能實...

蘇拉晚間可能重返強颱 氣象局今晚11時30分發布海警

中颱蘇拉今晚可能重返強颱之姿，中央氣象局預定今晚11時30分發布海警，預計明天下半天發布陸警。周三至周四，蘇拉颱風影響台...

關切蘇拉颱風對台影響 陳建仁指示積極應變超前部署

蘇拉颱風逼近台灣，行政院長陳建仁要求各部會啟動防颱整備作業，今指示內政部林部長右昌，邀集相關部會召開前置情資研判會議，聽...

林右昌：持續監控颱風動態 提早啟動整備工作

蘇拉颱風預計將於今日深夜至明日清晨發布海上颱風警報，明日下半天發布陸上颱風警報。內政部長林右昌今下午召開蘇拉颱風前置情資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦