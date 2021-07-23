颱風烟花入夜風雨 中央災變中心嚴陣以待

颱風烟花暴風圈逐漸進入台灣北部，中央災害應變中心今晚表示，針對新竹縣五峰鄉等處的土石流警戒，應落實疏散撤離，另部分水庫進行調節放水，也應做好民眾預警措施。

中央氣象局今天指出，雖然中颱「烟花」目前發布陸警機率低，但今天入夜至明天清晨，北台灣、中部及南部山區可能有局部大雨或豪雨發生，提醒民眾留意。

中央災害應變中心晚間也舉行工作會報，副指揮官、內政部次長花敬群在會中指示，針對易致災公路段持續監控雨量，以即早啟動管制措施並預先作好備援疏運方案，減少因災害造成交通衝擊。

其次，農委會水保局針對新竹縣五峰鄉發布大規模崩塌紅色警戒及16條土石流紅色警戒，應落實執行疏散撤離工作，並針對易形成孤島的高災害潛勢地區，嚴密監控雨量，並視災情狀況適時提升災害應變中心應變層級。

另，目前有部分水庫蓄水量正進行調節放水作業，務必落實民眾預警措施；以及颱風期間適逢大潮，易造成沿岸地區排水不易，請監控潮位及降雨情形，提醒地方政府做好應變準備，並持續加強各地抽水站及抽水機整備調度工作。

最後，則是持續進行疏散撤離及收容安置作業，收容場所務必依據防疫指引落實各項防疫措施。