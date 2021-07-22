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烟花颱風晚間還是不動！氣象局預估「這時間點」最接近台灣

中颱烟花逼近 中央災變中心籲慎防土石流

中央社 / 台北22日電

中度颱風烟花逐漸往台灣靠近，中央災害應變中心今晚表示，颱風風雨明起影響較顯著，竹苗山區局部豪雨造成土石流崩落，已發布黃色警戒，並請地方政府做好災情查報及因應。

根據中央氣象局最新颱風消息，烟花今晚8時的中心位置在台北的東南東方約470公里海面上，因缺乏明顯導引氣流，烟花位置今天幾乎沒太大變化，是否會發布陸上颱風警報，將視颱風移動角度或暴風圈是否再擴大而定。

中央災害應變中心晚間舉行工作會報，副指揮官、經濟部政務次長陳正祺在會後記者會表示，氣象局指出颱風在過去6個小時幾乎沒有移動，行進速度緩慢，但其外圍環流對台影響較大，預估明起至24日對北部、東北部和中部山區風雨影響較顯著。

陳正祺指出，會中已請各單位落實相關防颱整備措施，首先，竹苗山區今天已有局部豪雨出現，造成土石流崩落和交通阻斷災情發生，呼籲用路人多加注意山區坍方落石，並請地方政府做好災情查報作業，隨時掌握災情以便迅速因應處理。

由於竹苗山區持續降雨，陳正祺說，農委會已發布土石流黃色警戒，若有相關預防性疏散撤離需求，也請地方政府儘速在入夜前完成相關撤離安置作業。

陳正祺提醒，為嚴防北部市區短暫期間強降雨，恐造成地下道排水不及而發生嚴重積、淹水情況，請地方政府做好地下道抽排水設施檢測和整備。

烟花颱風 土石流

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