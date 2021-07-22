颱風烟花逼近 陳其邁接連視察防汛整備

高雄市連日大雨積水，眼看颱風烟花逼近，高雄市長陳其邁今天馬不停蹄接連前往岡山區五甲尾滯洪池工程、鳳山區文化路側溝清淤及曹公圳路分流評估計畫視察防汛整備情形。

中颱「烟花」海上警報已於昨晚發布，預估明、後天風雨影響高雄市山區較為顯著，市區仍有局部大雨或豪雨以上等級強降雨發生機率。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後，接連視察路竹區三公宮防潮閘門、岡山區五甲尾滯洪池工程、鳳山區文化路側溝清淤及曹公圳路分流評估計畫，聽取防汛應變簡報。

他勉勵相關局處做好各項準備工作，降低風災對民眾影響。另指示水利局颱風期間注意潮汐變化及雨勢，落實SOP操作，及五甲尾滯洪池目前已可提供60萬噸滯洪量，務必配合抽水機操作，發揮最大功能。

昔日在路竹區三公路，每當大潮時常有路面排水溝孔蓋冒水現象，水利局已完成當地淹水區域東側堤岸整治及設置防潮閘門，由專人24小時依潮汐表操作閘門，現已改善晴天路面因潮汐造成的積水。

為改善岡山嘉興、潭底地區積淹水，高市府興建五甲尾滯洪池，面積達12.5公頃，滯洪量60萬噸。目前工程進度已達72%，預計10月底完工後搭配五甲尾抽水站進行聯合操作，可大幅改善嘉興、潭底一帶淹水情形。

曹公圳路貫穿鳳山人口密集區域，遇大雨時有宣洩不及造成積淹水。水利局設施管理科表示，已依下水道普查成果，將進行水理演算，評估分流以再提升鳳山區的保護標準，減少積淹水情形。

對於颱風烟花及後續可能的西南氣流，水利局已完成相關防汛整備，包括82處抽水截流站、134部移動式抽水機完成檢查測試及油料補充，15座滯洪池均已排空待命、13處車行地下道及各項水利機電設施完成安全檢查。

另外，環保局所有區清潔隊嚴陣以待，昨天起派員加強清溝及清疏洩水孔雜物作業，統計兩天來共動員1831人次，為平時2倍的清溝人力。