烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

中央氣象局說，烟花颱風過去三小時幾乎滯留相同位置，預計明天移動還是相當緩慢，要到後天才會加速，主要是因為沒有明顯導引氣流移動。不過隨著颱風逐漸靠近，氣象局說，明天各地風雨都還是會變大，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風下午5時的中心位置在北緯23.5度，東經125.8度，即在台北的東南東方約470公里海面上。向西北西轉西北緩慢進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。台灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

昨天零時到今天下午5時，出現較大雨量地區包含新竹縣外坪五指298.5毫米，桃園市石門後池222毫米，苗栗縣鳳美220毫米，宜蘭縣太平山211毫米。

氣象預報員謝佩芸說，烟花移動速度緩慢，過去3小時幾乎滯留在相同位置，強度仍是中度颱風，未來朝西北移動逐漸接近海面，台灣附近沿海風浪都會持續增大。

至於為什麼移動速度那麼緩慢？謝佩芸說，烟花位置處在大地壓區間中，幾乎沒有明顯導引氣流移動，整天都幾乎滯留相同地方，明天北邊高壓開始東退，才有空間往逐漸往西北移動，但明天還是相當緩慢，預計後天才會加速往西北方通過台灣北邊，然後離開。

謝佩芸說，下周日台灣在低壓區偏南側，轉吹西南風，中南部天氣變不穩定。

謝佩芸說，由於烟花移動速度緩慢，今晚到明晨位置跟現在不會差太多，降雨型態類似，北台灣持續陣雨，中南部留意短暫雨。明天颱風稍微接近，北部、中南部山區都會比今天降雨量值還要多。提醒未來幾天適逢大潮，不利雨水排放，沿海低窪地區，尤其北部，要留意積淹水。

謝佩芸說，今天下午台中、彰化、雲林沿海，以及澎湖也都有九級強陣風，各沿海將陸續出現明顯大浪。今天到明天颱風緩慢接近，留意風雨。