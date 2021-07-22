快訊

各地風雨時程表出爐！烟花颱風將襲 北部防致災降雨

【BNT的奇幻漂流／下】揭開郭董「不選2024」之謎 安撫民進黨疑慮不再卡疫苗

烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，烟花颱風過去三小時幾乎是滯留狀態。圖／取自氣象局直播
氣象局說，烟花颱風過去三小時幾乎是滯留狀態。圖／取自氣象局直播

中央氣象局說，烟花颱風過去三小時幾乎滯留相同位置，預計明天移動還是相當緩慢，要到後天才會加速，主要是因為沒有明顯導引氣流移動。不過隨著颱風逐漸靠近，氣象局說，明天各地風雨都還是會變大，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風下午5時的中心位置在北緯23.5度，東經125.8度，即在台北的東南東方約470公里海面上。向西北西轉西北緩慢進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。台灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

昨天零時到今天下午5時，出現較大雨量地區包含新竹縣外坪五指298.5毫米，桃園市石門後池222毫米，苗栗縣鳳美220毫米，宜蘭縣太平山211毫米。

氣象預報員謝佩芸說，烟花移動速度緩慢，過去3小時幾乎滯留在相同位置，強度仍是中度颱風，未來朝西北移動逐漸接近海面，台灣附近沿海風浪都會持續增大。

至於為什麼移動速度那麼緩慢？謝佩芸說，烟花位置處在大地壓區間中，幾乎沒有明顯導引氣流移動，整天都幾乎滯留相同地方，明天北邊高壓開始東退，才有空間往逐漸往西北移動，但明天還是相當緩慢，預計後天才會加速往西北方通過台灣北邊，然後離開。

謝佩芸說，下周日台灣在低壓區偏南側，轉吹西南風，中南部天氣變不穩定。

謝佩芸說，由於烟花移動速度緩慢，今晚到明晨位置跟現在不會差太多，降雨型態類似，北台灣持續陣雨，中南部留意短暫雨。明天颱風稍微接近，北部、中南部山區都會比今天降雨量值還要多。提醒未來幾天適逢大潮，不利雨水排放，沿海低窪地區，尤其北部，要留意積淹水。

謝佩芸說，今天下午台中、彰化、雲林沿海，以及澎湖也都有九級強陣風，各沿海將陸續出現明顯大浪。今天到明天颱風緩慢接近，留意風雨。

烟花颱風

延伸閱讀

烟花颱風還沒過境 菜價已聞聲上揚民眾荷包又縮水

烟花颱風明來襲 北市消防局：可能無法達停班停課標準

颱風又被台灣彈開？ 網憂「一年未放颱風假」背後危機

烟花颱風外圍環流狂襲北台灣 9縣市豪、大雨特報

相關新聞

烟花颱風竟還停在原地！氣象局曝原因 風雨仍會變強

中央氣象局說，烟花颱風過去三小時幾乎滯留相同位置，預計明天移動還是相當緩慢，要到後天才會加速，主要是因為沒有明顯導引氣流...

各地風雨時程表出爐！烟花颱風將襲 北部防致災降雨

烟花颱風將襲台，預計明後天最接近台灣，風雨也會最明顯。根據天氣風險公司最新「各地風雨時程表」，北部山區明天將迎來致災性降...

烟花颱風明來襲 北市消防局：可能無法達停班停課標準

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，台北市消防局報告中度颱風烟花的最新動態，市區平均風6級、陣風9級，可能會沒辦法達到停班...

颱風又被台灣彈開？ 網憂「一年未放颱風假」背後危機

中度颱風烟花是否撲台引起各界關注，不過隨著颱風路徑持續向北修正，專家指出颱風中心觸陸機率較低，近日雖有風雨但放颱風假的機率大幅下降。颱風假的相關討論也在各大論壇頻繁出現，有網友指出台灣似乎已近一年沒有放過颱風假，貼文引起熱議。

防颱準備 海軍陸戰隊AAV7進駐蘇澳鎮

中颱烟花颱風緩步逼近台灣，各地縣市政府防颱準備，宜蘭縣政府災害應變中心二級開設。將縣內海岸線、河川、山地等處通通列為管制...

烟花颱風外圍環流 2天為石門水庫帶來120多毫米雨量

中央氣象局昨天白天發布烟花颱風海上警報，石門水庫連兩天明顯降雨，昨天一整天降雨量超過42毫米，今天到下午3點半已經有79...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。