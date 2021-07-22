颱風又被台灣彈開？ 網憂「一年未放颱風假」背後危機

中度颱風烟花是否撲台引起各界關注，不過隨著颱風路徑持續向北修正，專家指出颱風中心觸陸機率較低，近日雖有風雨但放颱風假的機率大幅下降。颱風假的相關討論也在各大論壇頻繁出現，有網友指出台灣似乎已近一年沒有放過颱風假，貼文引起熱議。

有網友在PPT 八卦板發文「有沒有這幾年颱風都不敢來台灣的八卦」，他在文中描述中颱烟花這幾天的路徑，「三天前要直撲台灣了，兩天前北偏，今天要落跑了。」烟花颱風的「90度大轉彎」讓原PO意識到近年颱風直接襲台的次數大幅降低，「這幾年颱風好像都會被不明力場彈開⋯⋯。」

一名網友也疑惑發文「颱風為什麼都不進來」，他指出「從去年到現在，沒有一個颱風成功登陸本島」，讓他懷疑「是不是颱風看到中央山脈就害怕了？」

另一篇文章「有沒有颱風又飄走的八卦」也掀起討論，發文網友也指出颱風路徑從兩天前的直撲台灣，到今天「又是一個大轉彎」，讓他直問「台灣這幾年是不是不真的有神秘力量？」

貼文在論壇上掀起熱議，網友紛紛幽默回應，「台灣有結界護體」、「天氣之子又發威了」、「連颱風都當北漂仔」。部分網友則認為颱風轉彎較不會造成嚴重災情，「幫水庫補點水，不要造成災難就很感謝」、「至少這次有給雨水了，也沒造成嚴重災害」。

也有網友指出需要更加重視氣候變遷造成「缺水危機」，「氣候變遷，這幾年颱風路徑大多偏北」、「再不想因應方案就每年缺水」、「怎不說梅雨也在北偏？台灣水資源該好好重新規劃了才是正經的，反正今年一定要密切注意颱風啦，再沒颱風進來，冬天就要開始節省水了」。

至於網友談論近一年都沒有颱風登台，實際上，近一年台灣有發布過3次陸上颱風警報，分別是今年6月3日的輕颱彩雲、2020年11月5日的輕颱閃電、2020年8月10日的輕颱米克拉，但因都是輕颱，加上影響範圍僅限南部幾個縣市，或是只影響外島，故網友印象不深刻。