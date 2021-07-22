烟花颱風恐襲台 地方政府調整疫苗接種措施因應

中颱烟花恐襲台，適逢本周疫苗施打高峰，中央流行疫情指揮中心表示，若接種疫苗地接種站暫停服務，民眾被迫無法施打，將保留資格可重新預約。颱風恐來襲，各地方政府也調整措施因應。

中央氣象局今天上午表示，中颱烟花目前移動緩慢，降雨以北台灣較明顯，北部山區可能有豪雨；預估今天發布陸警的機會不高，明天則要視北轉的角度觀察暴風圈是否會影響台灣陸地。

因應颱風恐來襲，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗地縣市未宣佈停班停課，但接種站暫停服務，民眾只要是被迫無法施打，就都會比照宣布停班停課縣市保留接種資格，於7月27日至29日收到簡訊，再次至預約平台填寫接種日期即可。

針對接種地無宣布停班停課且接種站如期運作，莊人祥說，民眾無法於預約當日接種，不保留接種資格，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。

本周是疫苗接種高峰，因應颱風恐攪局，各地方政府也調整措施因應。台北市副市長蔡炳坤表示，北市200多家疫苗合約院所已由中央統籌管理，如因颱風停止上班而取消疫苗接種服務，將依中央規定辦理；北市安排在花博爭豔館的專案接種只到今天，明天後並無安排疫苗接種服務。

新北市政府表示，各接種站作業配合中央宣布停班停課標準，並會視風雨情況做滾動式調整。如因颱風停班停課取消接種作業，針對已預約民眾，預約平台將保留名額，並改列入下一期預約名單。

桃園市政府表示，桃園第三輪疫苗接種，因應颱風來襲，將避開23至24日2天，於25至29日提供接種服務；專案接種部分，桃園市公私立小學暨非學機構、團體教職員工約1萬1365人，安排在今天和24日施打疫苗，24日當天若停班停課，才會順延至25日施打，其餘報到時間、分流時段規劃及接種站均不變。

台中市政府表示，接下來幾天颱風可能影響還不大，週六開設的疫苗快打站，是否受颱風影響還要再觀察，會根據中央氣象局與流行疫情指揮中心的資料，來研判後公告。

台南市政府衛生局長許以霖表示，市府將依中央公告統一辦理。

高雄市長陳其邁表示，中央昨天已公布颱風應變方案，目前颱風應該往北部移動，對高雄影響相對小，若施打期程中央有所變動的話，依疫情指揮中心公布處理。

宜蘭縣政府表示，考量民眾安全及防颱整備，縣內溪北、溪南疫苗接種中心及12鄉鎮市衛生所，將於23至24日暫停服務。醫療院所部分，視行政院人事行政總處公告宣布停班時，同步取消疫苗施打服務。

基隆市政府宣布，停止23、24日施打疫苗。如果已完成23、24日預約施打疫苗的民眾，可利用健保快易通APP或1922網站，於今天中午12時前更改預約時段；民眾若因故無法完成預約更改，市府會在下一輪公費系統預約簡訊發送時，主動將民眾列入簡訊發送名單，並優先發送簡訊。

新竹縣政府表示，若宣布停班停課，縣內所有疫苗接種站將同步暫停，當天已經預約施打的民眾，下一輪中央會優先發送簡訊通知，屆時再上平台預約。

新竹市政府表示，若地方疫苗接種站，因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單。民眾須在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

苗栗縣政府表示，若宣布停班停課，全縣疫苗接種站即同步暫停施打，預約平台將保留名額給受影響的預約民眾，將併入下一期的預約名單，民眾須在收到下期預約簡訊後再次進入預約平台預約接種。

彰化縣政府指出，如停班停課，已預約接種疫苗者將保留至下一期，各疫苗接種站如因颱風停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單。民眾須在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台重新預約接種時間及地點。

南投縣政府指出，目前疫苗施打計畫以及作業照常舉行，如有變更，會再另行通知。

雲林縣政府衛生局表示，如果雲林縣停班停課，疫苗施打將暫停，一切遵照中央疫情指揮中心的指示。

嘉義縣政府表示，若颱風停班停課，施打疫苗也會暫停，如遇豪雨，造成交通不便，也可能暫停施打，隨時滾動式調整，但會保留施打資格，再通知補打時地。

嘉義市政府表示，根據中央疫情指揮中心規定，如因颱風停班停課取消接種作業，針對已預約民眾，預約平台將保留名額，並改列入下一期預約名單。民眾會再次收到簡訊，但仍須於收到簡訊後進入預約平台預約。

屏東縣政府表示，只要沒有停班停課，就照常施打，做好雨天備案，如果停班停課，就不施打，進行延期。

花蓮縣政府宣布，各接種站作業配合中央宣布停班停課標準，23日至29日如遇颱風公告停班停課，符合預約資格者會保留權益併至下一期預約。

台東縣政府表示，已造冊但尚未施打的教職員工、選擇在台東施打的外縣市國小教師、學前特教助理員及補教業者新一批的教師專案施打對象，24日統一在台東聖母醫院施打免預約，若因颱風放假，則順延一周施打。

台東縣政府指出，未被中央列入第5類的社福人員也將專案施打，不須預約將由縣府社會處通知，25日於聖母醫院施打，若因颱風放假，則順延一周施打。

澎湖縣政府表示，人事行政總處若宣布停班停課，考量民眾安全及防颱整備，縣內院所將暫停施打，原預約23、24日施打疫苗的民眾也將順延，再另行安排施打期程。

金門縣政府表示，如因停班停課取消接種，預約平台將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾須在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種辦理。