烟花颱風逼近東部風浪增 海巡拉封鎖線勸離民眾

中度颱風烟花逼近，中央氣象局昨天晚間8時30分發布海上警報，花蓮外海風浪增強，海巡署人員今天到縣內海岸、海港等警戒區拉設封鎖線，並加強巡視勸離觀浪民眾。

中央氣象局今天指出，受中颱烟花外圍環流影響，北部及東北部地區持續有一波波降雨出現，且越晚越明顯，注意短延時強降雨。花蓮縣政府昨天晚間10時許開設緊急應變中心二級。

海巡署東部分署第一二岸巡隊組主任吳正達指出，因應縣府公告縣內「海岸、海港及港埠」為警戒區域，今天上午派員在崇德海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等沿線岸際拉設封鎖線，禁止民眾進入。

吳正達說，針對民眾觀浪熱點，採定點及機動方式廣播勸導民眾，管制期間若擅闖警戒區經勸導不離去，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。