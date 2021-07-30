中國洪災死亡人數上升  消息封鎖狀況頻傳

根據河南省政府周四(7月29日)公布的消息，鄭州洪災造成的死亡人數躍升至99人。鄭州市政府副秘書長張江濤表示:「截至目前，在此次災情中，鄭州又有26人不幸遇難，其中新密18人，滎陽8人。」

9天前，鄭州創紀錄的暴雨淹沒了該市的地鐵系統，造成14人死亡，並將街道變成奔騰的河流，沖走了許多車輛。暴風雨隨後向北移動，淹沒了該省的其他地區，包括受災嚴重的新鄉市。雖然一些地區的水已經退去，但其他地區仍然被淹，救援和清理工作正在進行。當局說仍有更多人失蹤，估計經濟損失為910億元人民幣（141億美元）。

敏感的死亡人數

河南省受到暴雨洪災影響，死亡人數有多少的問題不斷湧現。中國媒體報道，在鄭州的一個被淹沒的隧道裡發現了200多輛汽車殘骸。這一發現引起了人們對乘客是否能及時脫險產生疑問，也想知道隧道事故造成的傷亡數字與事發經過。

此外，根據香港眾新聞報導，鄭州地鐵外持續有人獻花，一名年輕男子嘗試用空拍機記錄這個畫面時，遭到一群男子圍毆，搶走他的無人機，還將他的手向後拗。男子躺在地上哀嚎說:「他們把我的無人機砸壞了，還弄斷我的胳膊。」後來是其他圍觀民眾伸出援手，大喊:「為啥不准在這拍?為什麼不能把真相告訴公眾。」

新聞提到，除了這名男子開拍受阻，拍下50米獻花空拍照的《南方都市報》記者陳沖以及《財新》記者陳亮分別遭到公安要求刪除照片和被公安帶走。此外有關滎陽王宗店村傳出有23人因洪水失蹤死亡的消息也被官方封鎖，不久前官方才在這裡拍下在災情後搶救出一名4個月大女嬰的消息。隨後新華網發文澄清，王宗店村死亡人數為8人，但失聯人數在統計當中。但目前官方以消毒為由，不開放外人進入。

(綜合報導)

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