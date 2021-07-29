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暴雨淹沒鄭州地鐵 女醫憶九死一生過程：找不到AED、揀能救的救

香港01 / 姜庚宇
秦傑林是鄭州大學第一附屬醫院醫生，在淹水事故中為昏迷女孩進行心肺復蘇。 圖╱南方都市報、澎湃新聞
秦傑林是鄭州大學第一附屬醫院醫生，在淹水事故中為昏迷女孩進行心肺復蘇。 圖╱南方都市報、澎湃新聞

河南暴雨日前造成地鐵5號線淹水事故，奪走14名乘客的生命。當時列車乘客中，有一些剛好是醫護人員，他們在為現場傷者的即時救治上，發揮了重要的作用。

有一名現場的女醫生，就回憶這場驚心動魄的生死救援，她指當時連地鐵職員也找不到AED（自動心臟除顫器），她只好與另外兩名男醫護一同，為現場倒臥地面的無意識傷患進行人工心肺復甦，直言如果當時擁有AED，救援情況會更好。

據澎湃新聞報道，32歲的秦傑林是鄭州大學第一附屬醫院綜合科醫生，被譽為鄭州地鐵「最美醫生」。被困車廂時，她處於極度缺氧的狀態，意識模糊，只記得右手邊有一名孕婦，比她早幾分鐘出現嚴重不適。

她憶述，當時乘客們身處密閉空間，氧氣愈來愈稀薄，當中老人、孕婦、兒童和慢性病患首先出現不適。隨著水位上升，身材嬌小的人開始出現嗆水，再加上空氣稀薄，非常容易造成心肺損傷。

在地鐵乘客們有秩序地離開車廂後，秦傑林與兩名在現場的男醫護一同，為被救上來的10名無意識的女孩進行心肺復甦。她說，這10人都已沒有頸動脈和呼吸，但他們3個人忙不過來。有些還有體力的乘客就主動加入，現場學習心肺復蘇術，並且幾人一組交替進行救援，直到前來救援的醫護趕到現場，將病人分流送院急救。

當時只能靠人工做心肺復蘇，手邊也沒有找到任何可以藉助的急救工具。秦傑林說，她問了地鐵工作人員是否有AED，但職員也找不到。她表示，「只能說當時如果有AED情況會更好」，又形容當時「我是樓上樓下兩邊跑，只能說撿（揀）能救的救」。

回憶這段救人經歷，秦傑林表示，施救者不止是她，還包括五號線車廂的每一位乘客。「我真的很想挽救每一位乘客的生命。很遺憾，這10名女生，我也不清楚她們是否送院後被搶救回來。」她又表示，算是九死一生撿回一條命，如果沒有堅強的意志力，堅持到救援人員到來，「可能我們就是這失去生命的人中的一員」。

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文章授權轉載自《香港01》

鄭州 暴雨 AED 醫護人員 淹水

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