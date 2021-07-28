14名乘客遇難…鄭州地鐵外民眾獻花 胡錫進發表評論遭批

前天（7月26日）是鄭州遭遇特大暴雨第七天。鄭州地鐵5號線沙口路站B1出口外擺滿了市民自發送來的鮮花。這些鮮花用來悼念20日特大暴雨之下被困在地鐵積水車廂不幸遇難的14名乘客，寄托哀思。據中國媒體報導，祭奠遇難者花束排列長達50多米，不少前來悼念的市民默默落淚。還有湖北、湖南、福建等地的群眾通過網路下單獻花。這個地鐵出口曾一度在市民獻花之後被人用黃色擋板圍住。有新浪微博用戶發布消息稱，黃色擋板之後「被幾個鄭州爺們拆了」，他們說：「擋什麼當，不要擋著人回家的路」。

《環球時報》主編胡錫進昨天在微博上發表評論認為，「對獻花和圍擋板都不宜做過度解讀。公眾有祭奠遇難者的強烈意願，理應受到尊重。相關部門大概也有在被水淹過的地鐵站開展施工或實施管理的計劃，二者之間不應形成矛盾，當發生某種誤解時，需及時溝通化解」。

他表示，對於鄭州應對洪災中存在的「疏漏的認定和定性需要一些時間來實施更加細致的調查研判」。他還將中國和西方做對比稱，「大家應當有一個基本的信心，那就是時下的中國不可能讓這麼大的一場災難稀裡糊塗地就過去了，那是美國，是西方，中國不可能那樣」。

胡錫進還在評論中呼籲，「不要輕易指責政府方面想隱瞞這隱瞞那，在今天的中國最難做到的就是『隱瞞』。也不要輕易擔心群眾的自發悼念行動受到不懷好意者的誤導，確實總會有少數人和勢力希望借事挑事，但要相信廣大群眾對他們有識別和抵制的能力。」

不過微博上的網友並不買賬。有網友評論道：「把花都圍起來的樣子像極了某國互聯網……」還有人說：「這就是泱泱大國的胸襟，這就是文明古國的情懷……放在世界那個角落都不會這樣做，擋得住出口，擋不住人心！」還有網友指出：「說白了就是害怕人群聚集搞大事，其他理由都是假的。」也有網友質問：「武漢疫情和河南雨災，這兩次事件有什麼區別嗎？沒有，前有吹哨人後有5次的預警。吸取教訓了嗎？顯然沒有。還是老套路喪事喜辦。這類事件以後還會發生，當然不僅僅是疫情和暴雨……」有人諷刺道：「別最後又搞一場文藝匯演，拔高升華一番，完全忘了悲劇是怎麼發生的。」

拆牆者自述

微信公共號「吳氏一哥V」今天發表了一篇題為《吳戈：我是鄭州爺們！拆了那個牆，我有話要說！》的文章。文章記述了一個名叫王金雷的鄭州市民拆掉地鐵站擋板的過程。文章記述說：「我看到地鐵口被莫名其妙的圍了起來！我當時心裡真的只有一個想法：走，拆了它！讓那些遇難的小姑娘們『頭七』回個家！看著那些遇難者名單，我感覺她們就像我身邊的同事一樣，平時拍頭鼓勵，而今卻踏上了另一條不歸路，怎不令人心碎！」接著他從附近超市借了一把剪刀開始拆擋板，「我也就不說話，只管埋著頭，一個勁拆……後來，圍觀的人群中有人鼓掌，有人拍照，也有人鼓足勇氣上前幫忙，三下五除二就拆完了！我清楚的記得，拆牆過程中，我對一個幫忙的伙計說：不要擋路，咱讓他們回家！」

文章寫道：「拆完圍板，我向地鐵口深深鞠了一躬！差不多過了兩三分鐘，來了一輛警車。此時，我已經做好了思想準備：我幹的，拉我走就拉走！出乎我意料的是，他們也沒下車，隔窗拍個照就走了。」

文章最後寫道：「說到這，我要特別申明：我不是對抗誰，更不是要發起什麼！作為一個有良知的鄭州市民，我只是做了一個辦公室裡小姑娘們眼中的大哥哥該做的事，一個熱心的鄭州市民想做的事！視頻中，那個穿白色短袖衣的就是我！李寧牌的，胸前有倆字，『中國』那一款！」

另外微博上在轉傳兩張微信朋友圈的截圖，顯示財新攝影記者陳亮27日夜晚拍攝一張民眾獻花的照片後，被鄭州市南陽路派出所帶走，其同事和前同事幫忙轉發消息。當日白天，南都記者陳沖在同一地點拍攝獻花照片後被警察要求當面刪除，他回到賓館後恢復了照片。

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