黃色擋板 擋不住鄭州洪災死者迎來「頭七」

（德國之聲中文網）鄭州特大暴雨洪水悲劇過去7日後，兩張同樣拍攝於鄭州地鐵五號線沙口站B1地上入口的圖片流傳於中國的社交媒體。從其中的一張圖片中，可以看到一位身穿藍色雨衣，低頭盤腿坐在地鐵入口處的男人。旁邊自行車上豎起的一塊紙板上寫著，“妞妞、爸爸還想送你回家”。

另外一張拍攝地點相同，時間不同的照片呈現了當地民眾擺在地鐵站門口大量哀悼死者的鮮花。但與全世界其它地方現場悼念死者不同的是，鮮花的四周沒有人，因為現場被超過一人高黃色塑料擋板緊密包圍。有新浪微博用戶發布消息稱，黃色擋板之後“被幾個鄭州爺們拆了”，他們說：“擋什麼當，不要擋著人回家的路”。

要求問責的聲音

這兩句讓無數觀者淚目的話，從一定程度上反應了此次鄭州洪水災難過去後，民眾的心裡狀態。悼念死者的同時，要求問責的聲音逐漸高漲。包括“央視新聞”在內的中國官媒27日報道將鄭州地鐵五號線“7.20事件”的死者人數從12人提高至14人。央視在新浪微博賬號公布上述消息的評論區中，要求問責地鐵公司的聲音無數。名為“李卍宥”的用戶表示：“強烈要求追究地鐵方責任，鄭州老百姓的心聲”。

民眾的譴責主要是，當時鄭州氣象部門已經發出預警，但地鐵公司仍然沒有停止運營。從中國高層的最新的表態來看，政府部門如今也確實有總結教訓和追責的決心。

李克強：“寧可過一些，該停就停、該封就封”

據“新京報”報道，中國國務院總理李克強26日在國家防汛抗旱總指揮部主持召開視頻會議，明確要求：“總結經驗教訓，完善制度，對失職者嚴肅追責。”李克強表示，今後“對城市地鐵、隧道等要有保障群眾安全硬措施，寧可過一些，該停就停、該封就封。”

按照中國官方7月27日的最新通報，河南省此次極端強降雨已經造成全省150個縣（市、區）1573個鄉鎮1331.98萬人受災，因災遇難死亡71人。其中外界關注的鄭州京廣路多段隧道洪澇災害導致的死亡人數被中國官方更新為6人。從包括推特，YouTube在內不受中國官方控制的社交媒體平台傳出的消息來看，有不少聲音質疑中國官方通報的死亡數字。李克強在26日的會議中，也要求各地方政府機關必須“實事求是、公開透明發布信息。”

人民日報：不能讓群眾失聲

就此，官媒《人民日報》也於27日發表題為“公共治理需要公共話語,不能讓群眾失聲”的評論文章，指出河南遭遇強降水天氣期間，出現了一些“讓人不解的現象，值得深思。”比如，有網友反映，應對公共事件過程中，一些地方的官方公號平台和微博賬號關閉互動功能，公眾的疑惑無處可詢，訴求無處能解。就此，評論名為“南岸”的作者認為：“這應該引起高度關注！”

評論指出：公共事件之下，尤其需要各方信息充分而暢通的流動。這對於群策群力、共克時艱至關重要。在這個過程中，不可避免地會出現一些真偽莫辨的傳言，甚至還會有人造謠、傳謠帶節奏。越是這樣，越需要官方權威信息及時激濁揚清、去偽存真。

作者評論稱：官方信息平台一刀切地關閉互動功能，看似風平浪靜，實則暗流湧動。畢竟，沒有信息溝通，只會導致信息閉塞、人心擁堵；群眾民意無所適從，輿情危機就難以避免，公信力也難以建立。這對於凝聚民智民力，無益；對於應對處置公共事件，無助；對於早日戰勝險困，無效。

縱觀中國官方危機發生時對民間輿論的封鎖和控制，也遠非“關閉微博賬號互動功能”如此簡單。對此有切身體會的不僅僅是新冠疫情爆發之初，通過微信群發出預警的中國醫生李文亮。還包括距離鄭州約５０公裡武陟縣的一名韓姓女子。中國官媒報道稱，這位女子曾在抖音上發布黃河支流沁河堤壩多處決堤的消息，被認定為造謠和引起恐慌。中國公安機關當時將其拘留5日，並通過電視播放了其“認罪悔改”的視頻。這一切，距離特大洪災侵襲鄭州的時間為７天。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】