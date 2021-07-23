鄭州失聯家屬地鐵呼喊親人 上海妻跨省尋夫：他不會讓我失望

中國河南連日強降雨造成多人死傷，其中鄭州地鐵水災更是觸目驚心。22日晚上，地鐵5號線6名失聯者家屬進地鐵站尋人，並對著隧道呼喊，場面令人心酸。另上海女子白女士的丈夫就在5號線上失聯，焦急萬分的她專程趕到鄭州，並紅着眼眶表示相信丈夫能吉人天相，因他從沒讓自己失望過。此外，有當日砸窗救人的男子在網上發文，憶述地鐵內的驚險遭遇。

匆忙趕到鄭州5號地鐵線尋夫的白女士表示，其夫叫鄒德強，是從上海到鄭州出差的，可是20日晚搭乘地鐵時遇險，當日下午6時多，在發了最後一通視訊後，她就再沒有聯繫上丈夫，至今已過數十個小時。據同行同事稱，當時他們乘坐最後一節車廂，而鄒德強是在撤出車廂自救時遭大水沖走。

雖然隨著時間一點一滴過去，希望越來越渺茫，但白女士仍希望當局能盡快排乾水，派專業的人員前去搜救，並堅信仍有希望可以救出丈夫，因為她很相信丈夫，丈夫也沒有讓自己失望過。

而周四晚上10時多，地鐵5號線沙口路站C口再次打開，6名失聯者家屬在警方陪同下進入地鐵站尋找親人。一名家屬表示，他們在地鐵站留了40多分鐘，當時站台上有淤泥，屏蔽門被全部打開，並可以看到軌道上仍然有水。之後，他們聲嘶力竭地對著隧道喊，可是未見家人傳來回應，最終考慮到安全，警方並未讓他們進一步入隧道搜尋。至隔日凌晨，失聯者家屬仍冒雨在地鐵站入口坐下守候，而工程車則在卸載設備，準備對隧道作抽水作業。

白女士專程趕到鄭州，尋找在災情中失聯的丈夫。 圖／影片截圖

另一方面，有親身經歷此次地鐵驚魂的人士透露事發當日細節，一名在地鐵5號線砸窗救人的男子在網上發文憶述，當時列車往前走了大概一兩分鐘就停了，他往窗外一看，發現鐵軌上全是水，且剛開始是清水，後迅速變成渾濁的黃水，水位還迅速上升，短短幾分鐘洪水已開始往車廂內灌，約半小時車內水位已經過了膝蓋。

之後，列車司機一度啟動車子往反方向衝，可是水位太高，沒出幾米上面的高壓線已火光四射，整個車廂貌似也脫軌。再之後，車廂的人決定抓緊時間往外衝，可惜絲毫沒有衝出去的跡象，現場窒息感讓人絕望。

當時水位還在上升，空氣也越來越少，為了不憋死，他來到一個沒有被水淹沒的玻璃旁，然後開始用盡最後力氣用鑰匙砸窗，砸到右手手心全是血，意識也開始模糊。就在絕望之際，另一名男子見狀也支持砸窗，最終成功用滅火器砸開旁邊的窗戶，「這輩子聽到的最好聽的聲音」。

之後他立即鑽了出來，再把妻子拽出來扛到車頂，然後再折返救人，與他人合力用滅火器砸破一個又一個窗戶，直到極限。眼見應該不會再悶死人後，他才用了最後一點力氣爬上車頂與妻子碰面，「四目相對，淚千行。我盡了一個爺們兒該盡的責任了」。

親身經歷地鐵驚魂的男子透露，事發後他決定砸窗求生，手部因砸窗受傷，最後順利脫逃。 圖／澎湃新聞

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文章授權轉載自《香港01》