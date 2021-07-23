河南洪災：救難工作持續 政府嚴控資訊惹議

中國河南周五(7月23日)在致命的暴雨和洪災後開始清理工作，政府官員表示，目前已確認33人遇難，至少8人失蹤，但隨著救災工作持續進行中，這些數字恐怕只是初步統計。

根據多家媒體報導，鄭州當局22號開始抽水工程，長約4.5公裡的「京廣快速道路隧道」嚴重災情也跟著曝光。現場畫面顯示，有汽車倒插在水中，或是翻覆後堆在一起，還有遺體倒在路面上。

根據湖北日報新創媒體極目新聞，7月20日下午4時到5時，鄭州降雨量達到201.9毫米。家住隧道出口旁的市民觀察，約30萬立方米的積水在3小時內灌滿雙向六車道的隧道。洪水最後淹沒京廣北路隧道，旁邊的酒店也淹到約1米高。

財新網報導，根據官方目前的數據，京廣北路隧道積水已造成兩人死亡，但極目新聞引述在現場搶險救援的工作人員說法，表示還有人在隧道裡遇難。目擊民眾也傳出一具具屍體被送出隧道的畫面。

除了鄭州市區外，河南省其餘縣市也傳來災情。紅星新聞報導，位於黃河北部的新鄉市，就有多個村莊受內澇所害，眾多村民受困，而多地也傳來河水漫堤的災情。官方預估，新鄉市中受災人口高達約47萬。

自由亞洲電台等媒體報導，不少民眾質疑，官方死亡數據維持在死亡33人失蹤8人，但從各界傳出的消息看來，死傷人數應該不止於此，認為是官方嚴加控管信息，甚至是擔心被追責而可能隱瞞數字。

此外也有輿論關注，災情發生至今，中國政府對言論自由的限制會否引發救災不力或是淡化災情。

報道指出，河南官媒河南衛視在7月20日暴雨襲擊時還在播放抗日神劇，完全沒有災情新聞。其後，北京外國語大學新聞系退休教授展江在微博發文，請河南衛視停播抗日神劇，轉播救災新聞，河南衛視才回復說收到，表示他們正在協調，最後卻遲至隔天凌晨才開始播放災情救援，引起網友議論。

(綜合報導)

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