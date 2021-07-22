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鄭州災情中脫困後折返救人6小時！ 新人醫生免試用期直接錄取

香港01 / 孫聖然
鄭州地鐵20日發生嚴重水災，一名正處於試用期的醫生脫困後返回現場救人，醫院得知後決定跳過試用階段，直接錄取。 圖／微博
鄭州地鐵20日發生嚴重水災，一名正處於試用期的醫生脫困後返回現場救人，醫院得知後決定跳過試用階段，直接錄取。 圖／微博

20日受暴雨天氣影響，中國大陸鄭州地鐵5號線發生水災，大批乘客被困車廂內，其中多人出現身體不適等症狀。緊要關頭，一名已經脫困的醫生返回現場救人，他跪在地上做了6個小時的心肺復甦，一共救助十幾人。據了解，救人的醫生是鄭州人民醫院的試用員工于逸飛，院方在得知事件後決定豁免其試用期，直接錄用。

據《醫藥衛生報》報導，7月20日下午5時許，于逸飛在鄭州人民醫院進行了第一天的培訓之後，搭乘地鐵5號線回家。期間，行駛中的列車緊急停車，積水逐漸湧入車廂，有大批乘客受困。在地鐵工作人員的疏散下，于逸飛幸運地成為了第一批從車廂中脫困的人，但隨著水位的上漲，有不少人在逃生時被困在水中。

已經跑到地鐵站地面層的于逸飛，忽然聽到有人大喊「有沒有醫生」，危急時刻他決定返回救人。而當他穿著白袍再次出現在事發樓層時，發現因水勢較大，被救出的人的情況不樂觀。於是，于逸飛開始跪在地上為他們進行心肺復甦和人工呼吸等急救措施，為了爭取救治更多的人，于逸飛還將基本動作要領示範給旁邊的年輕人。

值得注意的是，一名同為醫生的受困人員在剛剛被救起時為休克狀態，經過了于逸飛的救助，該名醫生順利甦醒，並在恢復體力後，加入了救治的行列。當急救人員趕到現場時，于逸飛等人已在現場救助了十幾個人。

從下午6時至夜晚12時，于逸飛在進行了6個小時的緊急救人後離開現場。因長時間跪在冰冷的地面，第二天，于逸飛的手臂痛到無法抬起，膝蓋也嚴重受傷。回想起在地鐵內的情形時，于逸飛覺得害怕但也值得，他在社交媒體中這樣寫道，「包裡有今天醫院新發的白大褂，披上，逆行。心肺復甦耗盡了所有體力，癱坐在地上無法站起。我也算是死過一次的人了。」

據了解，于逸飛今年3月畢業於英國倫敦大學，獲骨科脊椎專業的碩士學位。在找工作期間，通過了鄭州人民醫院的面試、筆試，進入了試用期階段。在得知于逸飛逆行救人的事件之後，鄭州人民醫院22日決定，豁免于逸飛的試用期，予以直接錄用。

據了解，于逸飛畢業於英國倫敦大學，獲得骨科脊椎專業的碩士學位。 圖／微博
據了解，于逸飛畢業於英國倫敦大學，獲得骨科脊椎專業的碩士學位。 圖／微博

事件感動了不少網友，留言「醫術是學來的，醫徳卻是天生的，醫德才是醫生的立根之本」、「于醫生棒！被于醫生救起來的那位休克的醫生，清醒後也投入救援，也很棒」、「真是看得熱淚盈眶，在這種危急時刻，真的值得大家敬佩」、「這樣的醫生，是所有病患的幸運星」、「這麽年輕，卻有如此高尚的醫者仁心，理應被當好苗子培養」。

此外，鄭州地鐵22日下午發布微博表示，7月20日晚上6時許，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致鄭州地鐵5號線一班列車在沙口路站至海灘寺站區間內迫停，逾500名乘客一度受困。在地鐵員工、應急救援隊、公安干警、解放軍指戰員、義務救援隊及熱心乘客的共同努力下，共解救乘客500餘名，12名乘客經搶救無效不幸罹難，5名乘客送院觀察，生命體徵穩定。目前，地鐵集團正開展搶險除險和運營恢復工作。

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文章授權轉載自《香港01》

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