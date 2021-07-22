「海綿城市」失效？ 鄭州防災應變能力受質疑

住在鄭州的高律師21日向德國之聲表示，他所在的東區地勢比較低，災情嚴重，他住的30多層高樓停水停電，一樓淹水，車子滅頂。他冒著淹水走回家，觀察到路上的水最深有一米，紅綠燈停擺，交通癱瘓，許多私家車跟公交車都被水沖到一起。

他也有有同事困在地鐵中幾個小時，說他們感到很恐懼。他認為洪災發生是因為排水系統出了問題。他說：「路上有許多人孔蓋被沖走了，可見下水道是完全不通的。雖然各小區下方都有防洪的設備，但一旦下雨造成災害，有些原因就導致水的圍堵。」

維權律師任全牛也住在鄭州，但所在的地區地勢比較高，水流快，汽車跟人員傷亡較少，淹水情況比較快改善，但大雨仍導致電路出問題，許多小區仍然停水停電和斷網。

他提到，中國城市化特別快，高樓建的特別多，引水只能仰賴下水道，但是中國城市發展最不重視的便是下水道。他說：「下水道大部分的管線直徑都很窄，排水系統的管線特別小，肯定是沒辦法來得及把大雨帶來的水排掉。」

任全牛觀察，「普通一場雨都會造成積水，而過去幾日的大雨加上排水系統本身就不行，乘載不了這麼大城市的排水。」

「海綿城市」能吸多少水

根據多家中國媒體報道，鄭州在2016年就宣示要花超過534.8億人民幣將城市打造為「會呼吸的海綿城市」，​​在今年5月都還有新聞講述這項計劃。

「統計顯示，自海綿城市建設實施以來，鄭州全市共計消除易澇點125處，消除率77%。去年再生水利用量達到3.8億噸，再生水利用率為50%。城市供水明顯增加，城市環境持續改善。」

既然花了這麼多錢，也宣布有了成效，那這次洪災為何這麼嚴重?《中國青年報》引用浙江工業大學海綿城市研究中心主任陳前虎的說法表示，「此次河南大雨屬於突發特大暴雨，已經超出了海綿城市所能應對的能力」。

他說：「鄭州這次大雨是非常少見的，造成的災害跟是否建設海綿城市沒有關系。」

新聞中提到，「鄭州對其城區的內澇防治設計重現期為50年一遇，其他規劃區為20年一遇」，這次3天下了以往一年的雨量，表示「這是天災不是人禍」。

這幾天，中國官方也反復強調，河南省這次降雨是「突破歷史極值」，只是說法從鄭州市政府的「百年不遇」到河南省水利廳的「超5000年一遇」，引發網友批評越說越誇張，「甩鍋歷史」的爭議。

示警系統失靈?

除了排水，政府的示警系統也受到檢視。任全牛提到，暴雨和洪水有天然因素沒錯，但雖然鄭州當地有5次特大暴雨的預警，市政府相關部門卻沒有提前積極倡導或去做預防措施，例如提前讓地鐵停駛，導致人員跟財務損失。

任全牛表示，政府只是提醒居民不要出門還不夠。他說：「連我都知道鄭州地勢是西高東低，如果水量這麼大的話，正常情況政府應該進行交通管制，禁止人員或交通通行至特定地區，這樣能完全大幅度降低車輛或人員的損失，但我們都沒看到這方面的消息。」

高律師則認為，與其期待政府改變，還不如自救。他說：「我認為這些問題一時不可能改變，只能說將來大雨天盡量少坐地鐵，我想政府不會那麼快做出任何實質改善，未來大雨只能說市民必須做好自我保護，避免坐地鐵等大眾運輸工具。」

目前鄭州的交通在水退之後正逐漸恢復運作，未來如何更好的排水以及加強示警系統，是民眾希望官方除了「千年一遇」這種說法之外可以實際去做的事。

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