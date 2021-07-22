快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

「海綿城市」失效？ 鄭州防災應變能力受質疑

德國之聲 / 德國之聲

住在鄭州的高律師21日向德國之聲表示，他所在的東區地勢比較低，災情嚴重，他住的30多層高樓停水停電，一樓淹水，車子滅頂。他冒著淹水走回家，觀察到路上的水最深有一米，紅綠燈停擺，交通癱瘓，許多私家車跟公交車都被水沖到一起。

他也有有同事困在地鐵中幾個小時，說他們感到很恐懼。他認為洪災發生是因為排水系統出了問題。他說：「路上有許多人孔蓋被沖走了，可見下水道是完全不通的。雖然各小區下方都有防洪的設備，但一旦下雨造成災害，有些原因就導致水的圍堵。」

維權律師任全牛也住在鄭州，但所在的地區地勢比較高，水流快，汽車跟人員傷亡較少，淹水情況比較快改善，但大雨仍導致電路出問題，許多小區仍然停水停電和斷網。

他提到，中國城市化特別快，高樓建的特別多，引水只能仰賴下水道，但是中國城市發展最不重視的便是下水道。他說：「下水道大部分的管線直徑都很窄，排水系統的管線特別小，肯定是沒辦法來得及把大雨帶來的水排掉。」

任全牛觀察，「普通一場雨都會造成積水，而過去幾日的大雨加上排水系統本身就不行，乘載不了這麼大城市的排水。」

「海綿城市」能吸多少水

根據多家中國媒體報道，鄭州在2016年就宣示要花超過534.8億人民幣將城市打造為「會呼吸的海綿城市」，​​在今年5月都還有新聞講述這項計劃。

「統計顯示，自海綿城市建設實施以來，鄭州全市共計消除易澇點125處，消除率77%。去年再生水利用量達到3.8億噸，再生水利用率為50%。城市供水明顯增加，城市環境持續改善。」

既然花了這麼多錢，也宣布有了成效，那這次洪災為何這麼嚴重?《中國青年報》引用浙江工業大學海綿城市研究中心主任陳前虎的說法表示，「此次河南大雨屬於突發特大暴雨，已經超出了海綿城市所能應對的能力」。

他說：「鄭州這次大雨是非常少見的，造成的災害跟是否建設海綿城市沒有關系。」

新聞中提到，「鄭州對其城區的內澇防治設計重現期為50年一遇，其他規劃區為20年一遇」，這次3天下了以往一年的雨量，表示「這是天災不是人禍」。

這幾天，中國官方也反復強調，河南省這次降雨是「突破歷史極值」，只是說法從鄭州市政府的「百年不遇」到河南省水利廳的「超5000年一遇」，引發網友批評越說越誇張，「甩鍋歷史」的爭議。

示警系統失靈?

除了排水，政府的示警系統也受到檢視。任全牛提到，暴雨和洪水有天然因素沒錯，但雖然鄭州當地有5次特大暴雨的預警，市政府相關部門卻沒有提前積極倡導或去做預防措施，例如提前讓地鐵停駛，導致人員跟財務損失。

任全牛表示，政府只是提醒居民不要出門還不夠。他說：「連我都知道鄭州地勢是西高東低，如果水量這麼大的話，正常情況政府應該進行交通管制，禁止人員或交通通行至特定地區，這樣能完全大幅度降低車輛或人員的損失，但我們都沒看到這方面的消息。」

高律師則認為，與其期待政府改變，還不如自救。他說：「我認為這些問題一時不可能改變，只能說將來大雨天盡量少坐地鐵，我想政府不會那麼快做出任何實質改善，未來大雨只能說市民必須做好自我保護，避免坐地鐵等大眾運輸工具。」

目前鄭州的交通在水退之後正逐漸恢復運作，未來如何更好的排水以及加強示警系統，是民眾希望官方除了「千年一遇」這種說法之外可以實際去做的事。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

河南水災罹難者增至33人 多地持續降下暴雨

河南省應急管理廳22日上午表示，本月16日以來的這輪強降雨，已經造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬...

新鄉超越鄭州「千年一遇」降雨紀錄！洪水直沖民宅

河南省持續下暴雨中，維持紅色警戒，其中新鄉市降雨紀錄超越鄭州市。新鄉市氣象台22日4時發布暴雨紅色預警，未來3小時內，該...

河南暴雨康師傅倉庫坍塌 沖出30萬瓶飲料民眾洪水中瘋搶

中國河南鄭州連日暴雨，淹水災情相當嚴重，部分民眾傷亡外，當地商家也因洪水損失慘重。據傳康師傅在鄭州當地的倉庫不敵豪雨沖刷倒塌，30萬瓶飲料被沖出建築飄到街上，許多民眾見此景象竟不顧安危衝進洪水瘋搶。

中國海綿城市的設計崩潰？河南「千年級暴雨」威力加強中

「與暴雨爭分奪秒，災難的黑夜壓住了整座城市....」中國河南的特大級暴雨，目前已知至少25人死亡、受災戶超過120萬人，而災情最為嚴重的鄭州市，雖然目前雨勢減緩，但大範圍淹水、停電斷水等二次災害，以及疏散的20萬民眾無家可歸、急待救援的受困災民，仍是當前救災的棘手難題。諷刺的是，鄭州是中國打造防洪減災的「海綿城市」重點規劃地區，歷時5年、投資超過500億人民幣，要成為一座吸水、釋水、又能防洪的自然水文之都，如今卻在暴雨突襲下成汪洋一片。鄭州海綿城市計畫為何全面破功？是極端氣候的破壞力已超乎人力的想像？還是中國重金傾力的建設全是白費工夫？特別在洪災連年破紀錄的突襲威脅下，正反激辯的中國輿論又該如何解釋這種天災焦慮？

暴雨不停！河南續發紅色預警：未來3小時5地降大雨

河南省氣象台22日7時50分繼續發布暴雨紅色預警，安陽、鶴壁、新鄉三地區部分地區降水量已達50毫米以上，預計未來3小時內...

鄭州暴雨釀災 賴清德臉書慰問中國人民

中央氣象局昨已針對中度颱風烟花發布海上颱風警報，副總統賴清德今天在臉書上提醒民眾注意安全；針對中國鄭州因暴雨遭受水患，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。