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河南暴雨官媒播抗日神劇被指「失聲」 網提示後轉播災情新聞

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鄭州遭遇歷史極值暴雨，7月20日，車輛在鄭州街頭涉水前行。圖／取自新華社
鄭州遭遇歷史極值暴雨，7月20日，車輛在鄭州街頭涉水前行。圖／取自新華社

7月20日，河南鄭州遭遇特大暴雨襲擊。面對災情，河南衛視等官方媒體「失聲」，在強降雨過程中一直在播放抗日神劇，未對救災新聞進展進行轉播。該現象引發網友質疑。

北京外國語大學新聞系退休教授展江在微博發文，請河南衛視停播抗日神劇，轉播救災新聞。 河南衛視官微回覆：收到，正協調。

河南鄭州大雨，網友紛紛質疑官媒表現。圖／取自影視江湖事
河南鄭州大雨，網友紛紛質疑官媒表現。圖／取自影視江湖事

據稱，直至7月21日0時10分，河南衛視開始播放災情救援。

不少網友表示，作為省級電視台還需要網友提示，讓人不可理解。

7月18日18時至21日0時，鄭州出現罕見持續強降水天氣過程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累積平均降水量449毫米。73站（佔比約38%）累積降水量超過500毫米，最大新密白寨875毫米，鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象記錄以來極值，20日16時至17時鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過我國陸地小時降雨量極值。

由於遭遇罕見持續強降雨，鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，鄭州市區出現嚴重淹水，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。截至目前，已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。

鄭州市防汛抗旱指揮部7月20日晚間發布通知稱：當前防汛抗災形勢十分嚴峻，為了切實做好防汛應急救災工作，市防指決定自7月20日17時起將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。

延伸閱讀：

河南省進入一級防汛　鄭州市區最少12死　降雨量破記錄水庫潰壩

河南暴雨｜習近平籲抓緊抓實防汛救災措施　防止大災之後有大疫

文章授權轉載自《香港01》

暴雨 鄭州

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