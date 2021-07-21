【即時短評】洪災下的慰問 對岸能善意解讀？

中國大陸河南暴雨成災，蔡總統今天罕見地對陸方表示慰問之意，被視為主動釋出善意。蔡英文進入第二任期後，在沒有連任壓力下，兩岸政策有試圖放軟趨勢，但在諸多原則性立場仍寸土不讓，形成兩岸關係維持「冰點」現狀。在關鍵問題未解之下，這回向對岸釋表達善意慰問，展現人道關懷，對兩岸關係能否起融冰效果，仍待觀察。

蔡政府兩岸關係試圖放軟的最具體展現，是在今年3月國安團隊改組中，啟用了對陸方態度相對「溫和派」的邱太三擔任陸委會主委，邱太三上台後也釋出盼兩岸「春暖花開」的訊號。但陸方隨即發動「台灣鳳梨禁銷事件」作為下馬威；連邱本人也在上月表示，若北京天天派軍機威脅騷擾，兩岸關係的冬天只會更延長。

兩岸關係未能「春暖花開」，原因何在？黨政人士指出，如同台灣購買BNT疫苗繞不開大陸代理商，陸方紅線已清楚畫在九二共識上，且是陸方認定的「只有一個中國，沒有各自表述」版本，因此無論我方論述方式多麽溫和、主事官員多麼「鴿派」，仍然繞不開要先承認九二共識的前提，而這偏偏是蔡政府不可能退讓的底線。

這回蔡英文對河南洪災的慰問，資深兩岸學者趙春山認為是蔡總統直接下令，希望對岸能感受到善意。

但媒體觀察到，蔡總統最近幾次慰問事件，德國西部暴雨成災、海地總統被刺殺，總統府皆是以新聞稿發表正式哀悼，在官網有公開資訊；慰問美國佛州大樓倒塌事件，更是由蔡英文親自致哀悼詞。相較之下，這回對河南洪災慰問，總統府是以回應議題方式用簡短文字說明，並未有正式新聞稿，總統府官網亦查無此慰問資訊。一樣是表達慰問，對象是大陸時，外界嗅出的卻是不一樣的溫度。

不過，就算僅是形式上的禮尚往來，我方向對岸洪災表達慰問，起碼傳遞出了善意訊號。而且，當蔡政府因為本土新冠肺炎疫情喪失許多寶貴人命被批太慢道歉之際，此次迅速向對岸洪災造成傷亡傳達慰問與關懷，更有兩岸民胞物與的特殊意義。

針對兩岸關係破冰，蔡總統已多次向陸方喊話，卻無對話機會。近來我方終於購得1,500萬劑BNT疫苗，兩岸關係出現微妙互動；加上這回大陸洪災下的慰問，對岸若能善意解讀，或許真的有助緩解疫情期間累積的摩擦。