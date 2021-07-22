國手搭經濟艙、商務艙差在哪？ 顏行書曝一生難忘的「20小時」

我國參加東京奧運選手包機搭乘經濟艙、官員卻搭乘商務艙事件，引發朝野一致砲轟，雖然總統、行政院長出面道歉、體育署長也遞交辭呈，依然止不住國民的怒火，對此，曾是籃球國手、現任璞園教練顏行書表示，過去他代表國家出賽、訪問時，兩種艙等都有搭過，對有膝蓋肌腱炎的他來說，可以搭到商務艙是「天上掉下來的禮物」。

日前世界球后戴資穎搭機赴日參加東奧時，臨行前在IG發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴資穎父親也為女兒抱不平「有一種被騙的感覺」，接著時代力量立委王婉諭又爆出國手全搭經濟艙，36席商務艙全由非選手搭乘的情況，教育部長潘文忠先前的「選手搭商務艙」承諾完全跳票，引發各界罵聲不斷。

政府承諾參加國際重要賽事的選手和教練以搭乘商務艙為原則，19日出發的東京奧運選手卻搭乘經濟艙，引發外界抨擊，教育部長潘文忠（左）、體育署長張少熙（右）為此鞠躬道歉。記者陳柏亨／翻攝

不過，此事件讓許多人開始好奇「究竟商務艙對國手來說有多重要？」對此，前籃球國手顏行書在臉書上表示，他過去代表國家出征搭到商務艙，讓他相當感動，「腿能伸直對我的膝蓋肌腱炎而言，就像天上掉下來的禮物，領隊只是低調地說，這是應該做的事！超帥的」。

顏行書透露，記得18歲時中華隊訪問南美洲邦交國時，飛行20小時以上，隊中200公分高的選手，每個人都想盡無數個「在經濟艙坐得舒服的方法」，結果功敗垂成，那一次選手都暈了！顏行書說道「只希望參加奧運的選手們士氣不要受太大影響，忘記不愉快，記得我們都挺你們，中華隊加油」。

行政院長蘇貞昌21日也再度致歉表示，讓奧運選手和教練搭商務艙是政府的承諾，已請體育署確認接下來前往奧運的選手和教練必須搭商務艙，但所有體育署同仁都應住選手村或同等級飯店，無論什麼職等官員全部搭經濟艙往返。

商品推薦