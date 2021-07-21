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「出國比賽不分大小牌」 猿隊陳禹勳只接受一人坐頭等艙
我國世界球后戴資穎日前隨國家隊出征東京奧運，一則「懷念商務艙」的限時動態引起軒然大波，樂天桃猿「鄉長」陳禹勳也發文回應，認為應尊重選手，不分運動員大牌小牌，但只有一人願意讓他坐頭等艙，自己坐貨艙，那就是陳金鋒。
陳禹勳在文中解釋，自己當初認為出國旅遊方便才是第一優先，是指「出國玩」，卻被網友誤解為出國比賽，被批評「但你不是世界第一的投手，小戴是世界第一的女羽球選手，兩者不能比。」
陳禹勳也希望，代表隊的大家權利平等，不分大牌小牌也是尊重選手的表現，「因為每個選手都是重要的，如果能這樣那就平安喜樂了！」
他最後也開玩笑指出，世界上只有一人可以讓他坐頭等艙而自己坐貨艙，那就是台灣棒球大前輩陳金鋒。
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