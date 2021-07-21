網友狂刷評論幫戴資穎升等飯店 一夜醒來被「校正回歸」了

中華隊代表團出征東京奧運，接連爆出選手待遇不如隨行官員的爭議。球后戴資穎被安排住宿3.3顆星的飯店，網友發起「刷Google 5星運動」，要幫球后「手動升等」，一度讓它衝上4.5顆星，但沒想到，一覺醒來被「校正回歸」跌回3.3顆星。

球后戴資穎日前抵達日本時，在IG貼出住宿飯店房間照報平安，網友搜出發現是位在東京調布市的「東京馬羅德飯店」（Marroad Inn Tokyo），該飯店設備稍嫌老舊、雙人房價約新台幣1200元左右，在Google評論中只有3.3顆星。

在經過奧運團包機「商務艙之亂」後，網友也不滿世界球后竟被安排住宿3.3顆的飯店，官員卻是住宿4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店，一晚 房價約新台幣6200元，於是發起洗評運動，要幫球后「手動升等」。

東京馬羅德飯店在Google評價中原本只有300則，洗評運動啟動後，評論飆破千則，短短數小時，昨天下午5時左右，飯店星評價最高達到4.5顆星。但也有網友認為沒有實際入住亂留評價，「這樣亂洗很惡質」、「再怎麼洗星等，旅館內容又沒變，有差？」、「沒住過的不要玩評價好嗎」、「一堆反串白痴去造成人家困擾」、「這種用洗的Google偵測到異常馬上就會改掉」。

網友的洗評行為似乎真的觸發Google的保護機制，21日早上6時再檢視網頁，東京馬羅德飯店的評價又回到原本的3.3顆星，評論只剩295則，最新一篇留言是4個月前。

網友發起洗評運動幫戴資穎升等飯失敗，飯店評等回歸到原本的3.3顆星。 圖擷自 Google

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