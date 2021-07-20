教育部出具2公文 證明原規劃東奧選手搭商務艙
東京奧運中華代表團因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發風波，教育部晚間發布聲明，並附上2份公文，證明體育署曾發函中華奧會，規劃選手搭乘商務艙，但因疫情，後來改成包機。
中華代表團昨天已順利抵達日本東京，但選手搭經濟艙爭議仍未平息，體育署長張少熙已向教育部長潘文忠提辭呈，他強調，照顧好選手是他的責任，該負責的，絕對不會逃避。
有關中華奧會辦理「參加2020年第32屆東京奧林匹克運動會代表團暨賽中支援工作團往返運輸採購」招標公告，原訂採購代表團（144±10%人）商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙一節，教育部表示，招標公告主要是中華奧會2019年12月12日依奧運組團工作進度辦理。
針對代表團教練與選手班機安排，教育部表示，體育署在2020年3月12日、4月7日兩度發函請中華奧會應妥善規劃教練及選手搭乘商務艙事宜，後來因奧運延期1年，因此在2020年7月31日與承攬廠商辦理往返運輸服務契約變更。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，教育部表示，中華奧會依據今年3月9日奧運組團工作小組會議決議，去程採全團搭乘包機出發（避免與其他旅客接觸），回程依各項賽事結束時間搭乘一般航班。
體育署與中華奧會在6月15日簽定「110年委託中華奧林匹克委員會辦理工作業務案」契約變更議定書，內容規範以去程包機、另非搭乘包機人員搭乘商務艙（未搭乘包機人員共16批次前往，其中1批為經濟艙）；回程則配合賽程結束2日內應離境的大會規定，依各項賽程結束時間安排搭乘一般航班商務艙返國。
教育部表示，如因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機的商務艙前往，相關費用均由體育署委託中華奧會專案專款辦理。
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