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選手被塞經濟艙 高嘉瑜失望爆「東奧預算案1.5億沒細項」

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運國手赴日本一連串風波，顯示體育署與中華體總執行能力出現問題。 法新社
東京奧運國手赴日本一連串風波，顯示體育署與中華體總執行能力出現問題。 法新社

東京奧運國手搭經濟艙爭議未了，住宿和飲食水準又讓網友們看不下去，民進黨立委高嘉瑜回溯當初立法院審查東京奧運預算時「預算案只寫1.5億元」，並痛批體育署、中華體總等「每年都拿到近百億納稅人的錢，但他們卻一而再、再而三地讓我們失望」。

高嘉瑜今（20）日在臉書表示，昨天看到東奧選手只能搭經濟艙，官員爽坐商務艙，她感到遺憾又憤怒，遺憾因為「體育改革推了這麼多年，就為了讓為國爭光的選手們能得到應有的尊重跟資源，今天卻仍然發生這樣的事」，而憤怒是因「社會大眾已經千交代萬叮嚀，奧運的主角是選手、不是官員，體育署和中華體總的思考看來還是沒有擺脫輩分和官階，還是讓這種事發生了」。

高嘉瑜回溯當初立法院審查東京奧運預算時，預算案上只寫1.5億元，是由中華體總（名目上為中華奧會）代辦，並無更細的款項。對此，她和其他委員都理解，這筆預算會需要很大的彈性，讓中華奧會自由運用，相信他們會盡全力支持我們的選手。

不料，體育署、中華體總和各項體育協會卻一而再、再而三地讓大家失望，高嘉瑜列出過往劣跡，「從給選手不合適的裝備、不充足的資源、對受傷的選手疏於照顧，到打壓那些提出問題、要求改革的選手們」，他們每年拿到近百億納稅人的錢，一再向大眾證明，不值得我們的納稅錢。

事件越演越烈後，蔡英文總統和教育部長潘文忠為承諾跳票，向國手和社會大眾道歉，行政院院長蘇貞昌也承諾賽事後會追究；高嘉瑜要求，體育署和中華體總必須將所有決策過程、款項花費，都逐一向大眾公開，但她認為這麼做還不夠，體育署和體協的制度都需要改變，運作和決策能受到大眾的檢視。

高嘉瑜呼籲，「不要問體育選手為國家奪幾面金牌，要問國家為體育選手做了什麼！我們要做的比起選手為國爭光，默默努力的付出真的遠遠不夠！」，雖然蔡英文、蘇貞昌、潘文忠都已道歉，但高嘉瑜仍希望正視台灣體育改革的問題、體育界的陋習及體協壟斷等民眾長期呼籲的問題，才是真心道歉。

東奧中華隊 2020東京奧運 高嘉瑜

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