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國手搭機受委屈 體育改革民氣可用

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
球后戴資穎坐經濟艙的新聞引發眾怒，正是蔡總統民氣可用、推動體育改革的好時機。圖為蔡總統向奧運代表授旗（總統府官網）
球后戴資穎坐經濟艙的新聞引發眾怒，正是蔡總統民氣可用、推動體育改革的好時機。圖為蔡總統向奧運代表授旗（總統府官網）

為國爭光的奧運選手坐經濟艙，其實只是冰山一角！羽球球后戴資穎在經濟艙打卡的貼文，讓無論藍綠白黃各黨，都對體育署的安排感到不滿，這已經不是幾個官員下台就能解決的問題，更凸顯選手長期不受重視的處境，蔡政府不妨趁機推動體育改革。

民眾不滿總爆發

台灣參加東奧的國手19日搭機前往東京參賽，但羽球球后戴資穎一則在經濟艙打卡的貼文隨即引發輿論高度不滿，原來去年教育部長潘文忠在立法院備詢時，就曾承諾讓選手與教練坐商務艙，如今卻只有教練與高官做商務艙，朝野都非常不滿，民眾對政府的不信任感也徹底爆發。

蔡總統2016年在選手出征里約奧運前，還信誓旦旦的說要增加經費，讓選手都能搭商務艙、為國征戰，沒想到19日體育署卻表示，因為防疫的考量採取包機，讓50幾位選手在277席的經濟艙分開坐，而教練+官員共36人坐36席的商務艙，難道教練與官員不用防疫？體育署的理由更顯可笑。

應速推體育改革

另外，蔡總統在國體法修正案三讀通過時，曾提前瞻計畫要編列100億預算進行體育改革，卻還是讓台灣參加奧運的選手坐經濟艙，官員爽搭商務艙，體育改革看來只是張空頭支票。許多選手甚至在事前也不知道要坐經濟艙，體育署卻說有與教練團溝通，其中看來也問題重重。

蔡總統在里約奧運時曾高喊的體育改革，如今看來，不過是徒托空言，包括體育協會法人化、增加民眾參與各類體育協會等等在《國體法》修改的事項，看來有更多討論與修改的空間，增強民間與政府對協會監督的能力。

雖然體育署長張少熙已宣布請辭，但這只是一個開端。過去無論在棒協、排協都傳出選手待遇不佳、協會只重視成績、缺乏科學化訓練等新聞，都遲遲未改善。東奧過後，或許正是深化這些改革的好時機。

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東奧中華隊 2020東京奧運

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