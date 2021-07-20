戴資穎下榻飯店一晚1200元 名醫點一關鍵：合理選擇

東京奧運即將在23日開幕，中華隊選手昨（19）日搭機啟程前往日本，不過卻爆出官員坐商務艙、選手擠經濟艙的陋習，到日本後的下榻飯店也讓人議論紛紛，羽球球后戴資穎所住的飯店被網友搜出Google評價只有3.3顆星，讓許多人為選手抱不平。對此前台大醫師林氏璧也點出一個關鍵，認為戴資穎所住的旅館位置以防疫來說是合理的。

林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文表示，戴資穎所住的Marroad Inn Tokyo（マロウドイン東京）在訂房網Jalan上面評價3分（769個評分），樂天評價3.67分（2185個評分），算是中等，「主要優點是因為它就在京王線東府中車站徒步兩分，交通方便，但飯店看來有些老舊，硬體設施評價不高」。

他說從戴資穎PO的照片看起來像是Compact Twin Room，比較小的雙床房，13.6平米，床寬100cm，而這間飯店的標準雙床房Standard Twin Room是17.5平米，就會比較寬敞。

林氏璧表示，東奧羽球比賽場館位於東京西郊，如果住選手村就離場館太遠，現在日本又有新冠肺炎感染疑慮，雖然戴資穎下榻的飯店離車站走路兩分鐘，但目前以防疫為優先，選手們出入一定是坐專車，不會坐電車，才能避免塞車和人潮，因此「選擇住在場地附近是合理選擇。只是這附近非旅遊勝地，沒什麼大旅館，選擇不多」。

林氏璧也補充說明，東京的旅館大小，他覺得15是一個門檻，「小於15平米就會覺得相對小，連行李拉進來都有點問題」。而價格方面，他說這兩種雙床房的價差，一人一晚僅差250日圓（約新台幣65元），「一個是4500日圓（約新台幣1170元），一個是4750日圓（約新台幣1235元），一間房一晚是差500日圓（約新台幣130元）。當然在奧運期間我不知道是不是因為訂房較滿價位較高，所以沒辦法訂到標準雙床房等等」。

文章吸引許多網友的熱議，「小戴會暈車，所以離場館越近越好，然後有配合防疫的旅館選擇也很重要，像空調獨立」、「其實她們之前打日本公開賽也是住這裡，因為真的距離場館最近，居住來往目的是比賽場館而不是車站，不用舟車勞頓很重要啊！尤其又是在疫情期間」、「這房給的真的太小，球員很多裝備，換洗衣物也多，更不用講練完球防護員要幫忙球員放鬆，看起來沒這空間啊」、「他們應該請您當地陪跟防疫醫生或事務人員，結果帶了一堆官搭商務艙，真是沒必要」。

事實上，戴資穎也對於下榻飯店的爭議做了說明，她表示「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽」。

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